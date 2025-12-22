蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？

網友分享自己在蜜雪冰城紐約店裡的擁擠情況。（取材自微博）

中國知名茶飲品牌「蜜雪冰城 」近日在美國紐約開店，首日就引爆排隊潮，低價冰淇淋和檸檬水吸引大量美國消費者蜂擁而至，隊伍沿街區延伸超百米，白天至夜間持續火爆，現場有美國博主直呼「美國品牌如何應對中國巨頭的價格衝擊」。另有網友拍攝視頻顯示，其位於好萊塢 星光大道店同樣大排長龍。相關話題今天衝上微博 熱搜，中國網友紛紛喊「爭氣」，也有網友諷「過兩天就會說蜜雪威脅美國國家安全，必須一分錢賣給美國」。

蜜雪冰城在紐約首店已於2025年12月下旬正式開業，門店位於曼哈頓核心區，另有一店在洛杉磯好萊塢同步啟動。由於產品定價極具競爭力，冰淇淋售價1.19美元，檸檬水1.99美元，珍珠奶茶3.99至4.99美元，芋圓葡萄、草莓果茶等均為4.99美元，並推出兩杯飲品加一個冰淇淋僅售3.99美元的限時優惠套餐，新用戶首單最低可至1.17美元，兩家店都吸引大批人潮排隊。

據了解，蜜雪冰城美國兩家門店設置「本土化」甜度選項，除常規糖度外，新增120%、150%、200%超甜模式，一度在社交平台引發熱議。由於品牌以自建供應鏈與標準化運營實現成本控制，在美國延續高性價比路線，被視為中國茶飲品牌出海的重要里程碑。

蜜雪冰城紐約店前的排隊人潮。（視頻截圖）

這兩天有許多中國網友在微博、抖音等社交平台上曬出自己在紐約店消費的體驗，並附上門店前大批人潮排隊的畫面，讓許多中國網友解氣：「中國又一企業征服美國」。

有網友稱，紐約街拍博主WalksWallstreet發視頻稱，蜜雪冰城在紐約開設首家門店，隊伍排了這麼老長，這條線沿著街區繼續延伸，這是一家極其受歡迎的中式快餐連鎖品牌，專門提供經濟實惠的軟冰淇淋、珍珠奶茶、水果茶、奶茶以及其他飲品。先是瑞幸咖啡，現在是蜜雪冰城，「我不知道美國品牌該如何應對這些中國巨頭的價格衝擊」。而據視頻，這名博主也在隊伍裡排著。