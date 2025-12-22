南韓最大跨度空間纜懸索橋 四川德陽企業助攻

禾太島—白也島大橋效果圖。(圖／本報德陽傳真)

近日，由四川德陽天元重工股份有限公司（簡稱「天元重工」）製造的南韓 禾太島─白也島大橋主索鞍、散索鞍首製件，正式通過聯合驗收，為這座南韓最大跨度空間纜懸索橋的後續上部結構安裝提供了關鍵支撐。

禾太島─白也島大橋是南韓南部沿海重要跨海通道，主跨達910米，為該國最大跨度空間纜懸索橋。此前兩島僅靠輪渡通行，單程耗時超1.5小時，且受颱風、強潮等天氣影響較大。大橋建成後，兩島通行時間將壓縮至十分鐘以內，極大提升當地民眾出行便利性，對全羅南道乃至南韓西南地區發展具有戰略意義。

天元重工是中國懸索橋索鞍、索夾等核心受力部件的重要製造企業，創立於中國「重大技術裝備製造基地」四川省德陽市，在中國乃至國際市場享有盛譽。主索鞍與散索鞍被譽為懸索橋的「核心受力中樞」，其製造精度和品質堪稱工程「生命線」。天元重工此次交付的首製件採用全焊接一體成型結構，歷經300餘天攻關，在焊接、加工工藝及品質把控等方面嚴格遵循國際標準與專案要求。

據悉，禾太島─白也島大橋預計2027年建成通車。