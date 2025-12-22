冬至餃子團建地圖出爐 解鎖不同地域特色

冬至餃子團建地圖出爐。(取材自北京青年報)

餃子 ，中國人冬至民俗中不能缺少的身影。雖然它只是一種尋常的麵食，卻在歷史的變遷以及南北的跨度裡，展現出不同姿態，呈現出各色風味。北京青年報推出了餃子團建地圖，解鎖不同地域的招牌餃子。

據報導，在中國的地理版圖上有條秦嶺—淮河線，它不僅畫分了地理上的南北，也畫出了一條餃子文化的分水嶺。在這條線以北的東北黑土地、華北平原、關中平原等地，餃子是刻進骨子裡的節慶符號。不論是水餃、蒸餃亦或是湯餃；不論是韭菜雞蛋 、素三鮮、豬肉白菜等等餡兒，沒有哪個年節是餃子解決不了的，也沒有哪個年節缺得了那一頓餃子。

東北豬肉酸菜餃。(取材自北京青年報)

報導指出，1.東北豬肉酸菜餃：要說東北人最偏愛的口味，豬肉酸菜餃子絕對能排得上號。嫩酸菜心與五花肉、豬油渣一同剁碎，重油脂恰好托住酸菜的清爽，一口下去，鹹鮮開胃，如果再配上一碟蒜醬，那就是地道的東北風味。

2.北京茴香餃：在老北京人惦記的餃子味兒中，茴香餡絕對是心頭好。嗜油的茴香得和足量的肉、夠味的油拌勻，才能變得豐潤適口。

3.山東鱍魚餃：山東海產豐厚，鑄就了山東餃子「鮮」字當頭，其中鱍魚餃子更是響當當的代表。新鮮的鱍魚去刺剁泥，混上五花肉餡，加上蛋清、花生油與韭菜末，最後再包入麵皮當中，一個標準的鱍魚餃子便包成了。

4.天津素餃子：韭菜、紅粉皮、粿子、醬豆腐 等是基礎標配。別看餃子是素餡兒，然而在製作手法上卻講究「粗調細和」，食材不過度剁碎，要保留咀嚼時的層次感和豐富口感。

5.內蒙古玻璃餃子：餃如其名，蒸熟的餃子外皮光潔如琉璃，隱隱透出內裡的餡料。合格的玻璃餃子會選擇內蒙古優質的土豆為主料，把蒸熟後的土豆細細搗成綿密柔潤的泥，再摻入適量的麵粉，揉成團。擀開的麵皮講究薄而不破，出籠時餃子都通體晶瑩。

6.寧夏的粉湯餃：上好的湯通常選用細嫩的灘羊肉，將其燉煮至肉爛湯濃，再放入木耳、黃花菜、蒜苗、香菜、粉條等配菜。餃子則需要上好的羊肉做餡。做好的粉湯水餃，湯底醇厚、涼粉軟糯，與皮薄餡大的餃子完美融合。

7.江蘇蟹黃蒸餃：蟹黃蒸餃的餡心和大名鼎鼎的蟹黃湯包是同款鮮貨，麵皮卻另有講究，需用滾燙的開水燙製，吃起來才夠筋道。每個餃子都要捏出33道清晰花紋，可謂是顏值拉滿。

8.四川鍾水餃：這種餃子以紅油做湯，純肉餡兒的餃子在紅油海椒的滋潤下，別有風味。