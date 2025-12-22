我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

冬至餃子團建地圖出爐 解鎖不同地域特色

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
冬至餃子團建地圖出爐。(取材自北京青年報)
冬至餃子團建地圖出爐。(取材自北京青年報)

餃子，中國人冬至民俗中不能缺少的身影。雖然它只是一種尋常的麵食，卻在歷史的變遷以及南北的跨度裡，展現出不同姿態，呈現出各色風味。北京青年報推出了餃子團建地圖，解鎖不同地域的招牌餃子。

據報導，在中國的地理版圖上有條秦嶺—淮河線，它不僅畫分了地理上的南北，也畫出了一條餃子文化的分水嶺。在這條線以北的東北黑土地、華北平原、關中平原等地，餃子是刻進骨子裡的節慶符號。不論是水餃、蒸餃亦或是湯餃；不論是韭菜雞蛋、素三鮮、豬肉白菜等等餡兒，沒有哪個年節是餃子解決不了的，也沒有哪個年節缺得了那一頓餃子。

東北豬肉酸菜餃。(取材自北京青年報)
東北豬肉酸菜餃。(取材自北京青年報)

報導指出，1.東北豬肉酸菜餃：要說東北人最偏愛的口味，豬肉酸菜餃子絕對能排得上號。嫩酸菜心與五花肉、豬油渣一同剁碎，重油脂恰好托住酸菜的清爽，一口下去，鹹鮮開胃，如果再配上一碟蒜醬，那就是地道的東北風味。

2.北京茴香餃：在老北京人惦記的餃子味兒中，茴香餡絕對是心頭好。嗜油的茴香得和足量的肉、夠味的油拌勻，才能變得豐潤適口。

3.山東鱍魚餃：山東海產豐厚，鑄就了山東餃子「鮮」字當頭，其中鱍魚餃子更是響當當的代表。新鮮的鱍魚去刺剁泥，混上五花肉餡，加上蛋清、花生油與韭菜末，最後再包入麵皮當中，一個標準的鱍魚餃子便包成了。

4.天津素餃子：韭菜、紅粉皮、粿子、醬豆腐等是基礎標配。別看餃子是素餡兒，然而在製作手法上卻講究「粗調細和」，食材不過度剁碎，要保留咀嚼時的層次感和豐富口感。

5.內蒙古玻璃餃子：餃如其名，蒸熟的餃子外皮光潔如琉璃，隱隱透出內裡的餡料。合格的玻璃餃子會選擇內蒙古優質的土豆為主料，把蒸熟後的土豆細細搗成綿密柔潤的泥，再摻入適量的麵粉，揉成團。擀開的麵皮講究薄而不破，出籠時餃子都通體晶瑩。

6.寧夏的粉湯餃：上好的湯通常選用細嫩的灘羊肉，將其燉煮至肉爛湯濃，再放入木耳、黃花菜、蒜苗、香菜、粉條等配菜。餃子則需要上好的羊肉做餡。做好的粉湯水餃，湯底醇厚、涼粉軟糯，與皮薄餡大的餃子完美融合。

7.江蘇蟹黃蒸餃：蟹黃蒸餃的餡心和大名鼎鼎的蟹黃湯包是同款鮮貨，麵皮卻另有講究，需用滾燙的開水燙製，吃起來才夠筋道。每個餃子都要捏出33道清晰花紋，可謂是顏值拉滿。

8.四川鍾水餃：這種餃子以紅油做湯，純肉餡兒的餃子在紅油海椒的滋潤下，別有風味。

9.廣東蝦餃：蝦餃上桌先看賣相，麵皮要薄到透光，彎月造型要捏得勻稱，蝦仁、豬肉、筍丁的餡兒要若隱若現。再說這口感，一口咬下去蝦肉要彈牙鮮甜，汁水輕溢。

內蒙古玻璃餃。(取材自北京青年報)
內蒙古玻璃餃。(取材自北京青年報)

餃子 雞蛋 豆腐

上一則

「到底用什麼肉」 必勝客牛排口感怪 滬店員：合成的

下一則

北京餃子館冬至排隊1.5萬桌 早上8點搶號 晚上6點吃上

延伸閱讀

北京餃子館冬至夜火爆 排隊逾1.5萬桌 早餐搶號吃晚餐

北京餃子館冬至夜火爆 排隊逾1.5萬桌 早餐搶號吃晚餐
冬至進補不過量 衛生局教你健康吃

冬至進補不過量 衛生局教你健康吃
法拉盛一處地下美食廣場 藏著號稱「紐約最好吃的生煎包」

法拉盛一處地下美食廣場 藏著號稱「紐約最好吃的生煎包」
冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

冬至進補不怕上火 中醫師：麻油雞、薑母鴨別忘添加「這一味」解膩

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費