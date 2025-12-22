促消費? 山西廢煙花爆竹禁令 民眾嗨翻：年味要回來了

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
山西省近日廢止煙花爆竹全面禁放禁令，得到大批民眾擁護。圖為一名女孩燃放煙花迎接新年的到來。（新華社）
山西省近日廢止煙花爆竹全面禁放禁令，得到大批民眾擁護。圖為一名女孩燃放煙花迎接新年的到來。（新華社）

山西省政府16日宣布廢止124件行政規範性文件，其中，已實施五年的禁止燃放煙花爆竹的禁令也被廢除，這意味著今年過年山西省能燃放煙花爆竹，相關報導21日刷屏社交平台，不少民眾開心喊「年味要回來了」。有評論稱，山西此舉若帶動其他地方政府跟進，地方對煙花爆竹治理「一刀切」的管制似有鬆動跡象，且鬆綁煙花爆竹禁令能刺激節慶消費，有助提振國內低迷經濟。

山西省政府發布「山西省人民政府關於宣布廢止124件行政規範性文件的決定」，宣布廢止的行政規範文件目錄包含「山西省人民政府關於禁止生產、經營、儲存、運輸和燃放煙花爆竹的通告（2020年8月17日）」。

公告稱，經清理，省政府決定對制定依據已發生重大變化、主要內容已被新的法律法規規章或上級文件所涵蓋、調整對象已消失、工作任務已完成或內容已不適應經濟社會發展的124件行政規範性文件宣布廢止。凡列入本決定附件廢止目錄的行政規範性文件，自本決定印發之日起停止執行，不再作為行政管理的依據。

此舉意味著山西省煙花爆竹管理從全面禁放模式，正式轉為科學限放管理模式。有分析稱，此次山西廢止的是全省一刀切的規定，省政府把管理權力下放給了各市縣。

太原市市場監督管理局的工作人員表示，廢止前述「通告」後，該如何對煙花爆竹的燃放等進行管理，目前還未收到其他政策性文件。中國煙花爆竹協會刊文稱，此舉是回應節日需求，將積極支持和協助山西調整煙花爆竹燃放政策的相關工作實施。

除夕夜，人們在貴州省畢節市赫章縣平山鎮對江社區燃放煙花。(新華社資料照片)
除夕夜，人們在貴州省畢節市赫章縣平山鎮對江社區燃放煙花。(新華社資料照片)

對於山西取消煙花爆竹禁放禁令，不少網民直呼：「年味要回來了」；山西太原不少煙花爆竹銷售商表示，雖然現在距離農曆新年還有段時間，但已有不少消費者購買了煙花。但也有網民表示反對，呼籲做好煙花爆竹傷人的醫療準備，並稱「在城市裡分散燃放煙花爆竹是萬惡之源」。也有網民認為此舉與地方經濟不振有關，「以前是這也禁那也禁，現在消費不足就趕忙趕急放開」、「只能說明山西經濟落後、人口稀落冷清，需要爆竹撐場子」。

然而與之對照的，是近期多地發布禁止燃放煙花爆竹通知。比如湖南懷化20日發布了「關於城區禁止和限制燃放煙花爆竹的通告」，認為燃放煙花爆竹帶來安全、環境與健康問題日益凸顯，因此要求禁放；另外，湖南省株洲市與天津市的武清區等地，近日也發布全面禁燃煙花爆竹。目前天津市「行政區域內全域全時段禁止經營（含儲存）、運輸、燃放煙花爆竹」。是否會有其他地方政府跟進山西做法仍待觀察。

湖南省瀏陽市義學鞭炮煙花廠工人在手工結鞭。(新華社資料照片)
湖南省瀏陽市義學鞭炮煙花廠工人在手工結鞭。(新華社資料照片)

