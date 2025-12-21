我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗槍擊／Reddit變「社群偵探社」網友貼文成破案關鍵

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

「這1部」就貢獻6成 中國今年動畫電影票房逾250億人民幣新高

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年初，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」暴紅，吸引大批觀影人潮，但在這波熱潮之後，中國電影市場又顯著滑落。圖為北京市朝陽區1家影院內的「哪吒之魔童鬧海」海報。（新華社）
今年初，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」暴紅，吸引大批觀影人潮，但在這波熱潮之後，中國電影市場又顯著滑落。圖為北京市朝陽區1家影院內的「哪吒之魔童鬧海」海報。（新華社）

中國娛樂購票平台貓眼數據顯示，2025年中國全年動畫電影票房突破人民幣250億（約35.5億美元），成為中國影史動畫電影票房最高一年。「哪吒之魔童鬧海」、「瘋狂動物城2」（台灣譯「動物方城市2」）、「浪浪山小妖怪」分列2025年動畫電影票房榜前3位。

截至21日，貓眼專業版數據統計，動畫電影票房前3位票房分別為人民幣154.46億、37.76億與17.19億。光是「哪吒之魔童鬧海」電影，票房就占據約6成。

榜單顯示，位列4至10名的動畫電影分別為：「熊出沒‧重啟未來」、「鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲」（日本）、「羅小黑戰記 2」、「名偵探柯南：獨眼的殘像」（日本）、「聊齋：蘭若寺」、「壞蛋聯盟2」（美國）與「時間之子」，票房分別為人民幣8.21億、6.78億、5.33億、3.98億、2.43億、2.27億與1.89億。在排名前10中，中國國產動畫片占6部。

今年以來，中國動畫電影火爆引起社會各界討論，中國電影家協會近期發布的報告顯示，今年前11個月，動畫片貢獻了近45%的中國國內票房，遠超2021年的6.2%。

為何動畫電影能有如此熱度？光明日報評論稱，一方面數位技術的助力讓其可以突破現實局限，打造視覺奇觀；它還能靈活融合多種藝術風格與手法；另一方面，動畫電影在複雜現實為觀眾提供難得的「情感避風港」，使人獲得思想的激蕩、精神的慰藉和情緒的宣洩。

日本

上一則

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

下一則

格鬥機器人大賽 中製機器人「深海巨鯊3」擊敗美俄奪冠

延伸閱讀

「動物方城市2」彩蛋連發 催驚天票房

「動物方城市2」彩蛋連發 催驚天票房
「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？

「阿凡達：火與燼」能重燃中國市場對好萊塢電影渴望？
無緣奧斯卡 哈里遜福特將獲頒演員工會終身成就獎

無緣奧斯卡 哈里遜福特將獲頒演員工會終身成就獎
官方賣力宣傳下…中國重映「賽德克．巴萊」首日票房差

官方賣力宣傳下…中國重映「賽德克．巴萊」首日票房差

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡