河南91歲爺執意要把亡妻房子過戶給50歲女友 兒子急了

王先生(左)稱女友是他目前唯一的牽掛。（取材自新聞晨報）

河南鄭州 一名91歲的王先生愛上了50多歲的女友，想把房產過戶給她，但遭到家人反對。王先生的兒子認為父親被騙了，還指控女方已經騙走父親6萬元（人民幣，約8584美元）搞投資。

新聞晨報報導，據了解，該房產是王先生與亡妻兩人的共同財產，房子原本登記在妻子名下，現在妻子去世已五年，他想把房子過戶到自己名下，「願意送誰就送誰」，強調女友玲玲是他目前「唯一的牽掛」。

玲玲表示，自己離異單身，雙方是以男女朋友的身分在相處，「年齡不是問題，我們兩個人很有共同語言，我很關心他，他對我也挺好」。聽到女友的話，王大爺很感動，他說兩人相處兩年多了，玲玲只要一有時間就會來看他，兩人會在屋裡活動活動、跳跳舞。

王先生說：「名下有套房子，之前寫的老伴名字，我現在想過戶到我名下，至於給誰還是賣掉，是我的權利。但孩子們不配合，女友玲玲是我唯一的牽掛。」

王先生有三個兒子，大兒子認為父親被騙了，並表示玲玲是中介介紹給父親的，錢和房子都要捲走，「已經被騙了6萬搞投資了，我愛父親，怕他受傷害」。

王先生的大兒媳進一步解釋，當初玲玲說動老人拿錢去參與投資充電樁，說是投資6萬，能免費送個電車，「這不就是明顯騙他嗎？」 王先生的兒子(左)表示父親是被其女友(右)騙了。（取材自新聞晨報）

對於王先生想過戶房子一事，玲玲表示知情，「他說他過意不去，他說一定要把這房子給我，我說既然孩子們不願意，那就算了，不讓他爭了。我一個人打工慢慢掙錢，買個小戶型的房子就行了」。玲玲強調，不管領不領證，都願意和王先生在一起。

有關這場家族紛爭，律師席軍旗表示，根據中國民法相關規定，該房產為夫妻共同財產，王先生的老伴去世之後，房產的一半歸他，另外一半作為遺產，由王先生與孩子共同繼承，子女有合法的份額。王先生僅對自己享有的份額有處分權，無權單獨處分整套房產，過戶需要經過子女同意或者先分割遺產確定份額。