無人駕駛卡車在中農村給牛讓路 這一幕讓紐時記者震撼

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

為印證中國在無人智能(AI)前沿技術方面的發展，紐約時報北京分社社長基思·布拉德舍（Keith Bradsher）近日赴有「低空之城」之稱的安徽合肥體驗了一段「未來生活」，他在公園通過無人機「空中午餐」配送喝到熱乎的湯，在農村看到中國無人駕駛卡車穿梭供貨還給13隻水牛「讓路」，並在湖北武漢 乘坐了不再卡頓的無人駕駛出租車 ，「上天下地」後讓他驚嘆，中國在無人智能上展現多欠缺的探索精神，以及要將這些技術推向全球市場的雄心。

據觀察者網報導，合肥在低空經濟和電動垂直起降飛行器（eVTOL）領域處於全國領先地位，在17日發表的報導中，布拉德舍稱原本想體驗無人駕駛飛行出租車，但因體重超標無法「登機」，只能讓隨行攝影師代為體驗，據其描述，這款雙座「空中出租車」滿電狀態下續航可達25分鐘，時速約80英里，飛行過程顛簸感像坐在農用割草機上，震動明顯但並不嚇人。

布拉德舍下一站轉而體驗中國電動汽車，穿行在合肥的城市街道，他看到這些中國造電動汽車技術相當先進，宛如一台台精密的「移動智能手機」，一座充電站規模堪比足球場有約100個充電位。更讓他驚嘆的是，免下車換電站在當地早已屢見不鮮，機器人換電流程僅需三分鐘。合肥的「空中午餐」同樣令他印象深刻，他在公園下單一份炸豬排和一份蛋炒飯前往餐館全程圍觀配送流程，趕回公園時，外賣早已穩穩送達，碗裡的湯都還是熱乎的。

布拉德舍對中國無人駕駛卡車正逐步取代人工駕駛也留下深刻印象。這些無人駕駛卡車一次就能裝載300至500個包裹，足以應對複雜的城市交通路況，應用範圍已延伸至偏遠農村地區，布拉德舍描述他在鄉間目睹的震撼一幕：「不久前，我就在中國偏遠鄉村看到一輛無人駕駛卡車，正耐心等待13頭水牛過路……」。

布拉德舍並搭乘高鐵前往武漢，他表示，相較於去年的體驗，這次的乘坐過程格外平穩順暢，幾乎沒有出現此前遭遇的那種顛簸與卡頓。布拉德舍還發現，中國新建一座地鐵站 最短僅需兩個月；乘客坐在座位上就能點到星巴克咖啡。