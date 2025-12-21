我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

無人駕駛卡車在中農村給牛讓路 這一幕讓紐時記者震撼

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

為印證中國在無人智能(AI)前沿技術方面的發展，紐約時報北京分社社長基思·布拉德舍（Keith Bradsher）近日赴有「低空之城」之稱的安徽合肥體驗了一段「未來生活」，他在公園通過無人機「空中午餐」配送喝到熱乎的湯，在農村看到中國無人駕駛卡車穿梭供貨還給13隻水牛「讓路」，並在湖北武漢乘坐了不再卡頓的無人駕駛出租車，「上天下地」後讓他驚嘆，中國在無人智能上展現多欠缺的探索精神，以及要將這些技術推向全球市場的雄心。

據觀察者網報導，合肥在低空經濟和電動垂直起降飛行器（eVTOL）領域處於全國領先地位，在17日發表的報導中，布拉德舍稱原本想體驗無人駕駛飛行出租車，但因體重超標無法「登機」，只能讓隨行攝影師代為體驗，據其描述，這款雙座「空中出租車」滿電狀態下續航可達25分鐘，時速約80英里，飛行過程顛簸感像坐在農用割草機上，震動明顯但並不嚇人。

布拉德舍下一站轉而體驗中國電動汽車，穿行在合肥的城市街道，他看到這些中國造電動汽車技術相當先進，宛如一台台精密的「移動智能手機」，一座充電站規模堪比足球場有約100個充電位。更讓他驚嘆的是，免下車換電站在當地早已屢見不鮮，機器人換電流程僅需三分鐘。合肥的「空中午餐」同樣令他印象深刻，他在公園下單一份炸豬排和一份蛋炒飯前往餐館全程圍觀配送流程，趕回公園時，外賣早已穩穩送達，碗裡的湯都還是熱乎的。

布拉德舍對中國無人駕駛卡車正逐步取代人工駕駛也留下深刻印象。這些無人駕駛卡車一次就能裝載300至500個包裹，足以應對複雜的城市交通路況，應用範圍已延伸至偏遠農村地區，布拉德舍描述他在鄉間目睹的震撼一幕：「不久前，我就在中國偏遠鄉村看到一輛無人駕駛卡車，正耐心等待13頭水牛過路……」。

布拉德舍並搭乘高鐵前往武漢，他表示，相較於去年的體驗，這次的乘坐過程格外平穩順暢，幾乎沒有出現此前遭遇的那種顛簸與卡頓。布拉德舍還發現，中國新建一座地鐵站最短僅需兩個月；乘客坐在座位上就能點到星巴克咖啡。

經過這番「上天入地」的全方位體驗，布拉德舍認為，儘管部分技術應用仍處於原型階段，體驗中有時還須人工輔助引導，但「中國展現出的這種探索精神，正是許多國家所欠缺的」。他感慨，「這些場景聽起來既充滿未來感，又略帶新奇，但它們恰恰彰顯了中國的雄心：不僅要掌握各類清潔能源技術的主導權，更要將這些技術推向全球市場」。

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

租車 武漢 地鐵站

上一則

「只想看片請去別家」 中多地私人影院299元套餐藏春色

下一則

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

延伸閱讀

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
Waymo引進中製車掀監聽質疑 學者：有利民生應正面看待

Waymo引進中製車掀監聽質疑 學者：有利民生應正面看待
以船舶運輸消費品 DOT藍色公路計畫啟動

以船舶運輸消費品 DOT藍色公路計畫啟動
邊開車邊滑手機 無證華男持商業駕照載客 車禍釀1死多傷

邊開車邊滑手機 無證華男持商業駕照載客 車禍釀1死多傷

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡