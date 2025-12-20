25歲的瘋狂…演員任敏生理期第2天跳南極冰海：祝自己勇敢

我的頻道

娛樂新聞組／北京20日電
演員任敏回應在南極生理期跳冰海：這是一個瘋狂決定，祝自己熱誠勇敢。(取材自大江網)
演員任敏回應在南極生理期跳冰海：這是一個瘋狂決定，祝自己熱誠勇敢。(取材自大江網)

中國演員任敏近日在社群平台分享南極旅遊經歷，透露自己在生理期第2天於南極挑戰跳入冰海，引發網友熱議。她表示，這趟旅程是為25歲畫下句點的重要紀念，也形容在極地冰海跳水是一次「非常瘋狂的決定」，希望以此祝福未來的自己保持熱誠與勇敢。不少網友表示，任敏「太勇了」。

據大江網報導，任敏近日在社交平台上傳南極旅行影片，配文寫道：「25歲的最後幾天，終於一個人來了南極！也祝福未來的自己熱誠勇敢，享受生活，感恩人生。」影片中她坦言，當時正值生理期第2天，仍決定把握機會跳入南極冰海，並直言這個選擇「真的很瘋狂」。

影片畫面顯示，任敏的對面就是冰川，可見海水之冰冷，在跳海前任敏嘴上反覆喊著「害怕」，但最終仍毫不猶豫躍入冰冷海水。她事後表示，真正跳下去的時間只有短短幾秒，「下去的那幾秒其實很快」。完成跳海後，她迅速返回船艙保暖，並獲得象徵完成挑戰的紀念獎牌。

相關畫面曝光後，不少網友留言稱讚任敏勇氣十足，也有人對其在生理期間進行極地跳水表達擔憂，呼籲他人勿輕易模仿。對於外界討論，任敏並未進一步回應身體狀況，僅透過分享影片與文字記錄，呈現自己完成極地挑戰的心路歷程。

演員任敏回應在南極生理期跳冰海：這是一個瘋狂決定，祝自己熱誠勇敢。(取材自大江網...
演員任敏回應在南極生理期跳冰海：這是一個瘋狂決定，祝自己熱誠勇敢。(取材自大江網)

