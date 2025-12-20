我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

中國「九重紫」等全女性創作12網文 入藏大英圖書館

中國新聞組╱上海20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
12部網文入藏大英博物館，「重生之將門毒後」「國色芳華」「九重紫」均在其列。(取材自極目新聞／閱文集團供圖)
12部網文入藏大英博物館，「重生之將門毒後」「國色芳華」「九重紫」均在其列。(取材自極目新聞／閱文集團供圖)

第四屆上海國際網路文學周開幕式日前正式舉行，大會現場宣布，閱文12部網路文學作品入藏大英圖書館，這也是繼2022年以來，中國網文第三次入藏這一全球最大的學術圖書館，累計已達38部。

極目新聞報導，本次入藏大英圖書館的作品包括《重生之將門毒後》、《第一侯》、《逢晴日》、《國色芳華》、《驚山月》、《九重紫》、《九章奇案》、《墨燃丹青》、《為什麼它永無止境》、《偽像報告》、《問九卿》以及《我花開後百花殺》，涵蓋了科幻、懸疑、言情等多元題材。

縱觀書單，亮點不僅在於題材的豐富性，更在於作品本身卓越的文本價值與作者的創作實力；此外，創作者全部為女性，這代表女性敘事在網路文學領域的核心創造力與獨特審美，已在世界文化評價體系中獲得顯著關注。

女性創作群體的集中亮相並非偶然。此前於武漢舉辦的2025閱文創作大會「她的故事」中英創作對談論壇上，來自中英的女性創作者已圍繞「與他人」「與規則」「與自我內心」等核心議題展開深度對話。其中，此次入藏大英圖書館的《墨燃丹青》作者董無淵、「問九卿」作者姒錦，也作為中方創作者代表參與該論壇。

今年上海國際網路文學周開幕式上，中國音像與數字出版協會發布的「2025中國網路文學出海趨勢報告」顯示，2025年，中國網路文學迎來全球高速普及階段。此外，拉美的強勢崛起，讓網路文學市場形成了北美、歐亞、拉美三翼齊飛的格局。

武漢 國色芳華

上一則

變相增收？少林景區5公里接駁收50元 網：比打車還貴

下一則

降低中美地緣政治風險 路透：中資企業紛遷新加坡

延伸閱讀

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機
古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭

古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭
國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀

國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀
美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年