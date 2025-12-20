中國「九重紫」等全女性創作12網文 入藏大英圖書館

12部網文入藏大英博物館，「重生之將門毒後」「國色芳華」「九重紫」均在其列。(取材自極目新聞／閱文集團供圖)

第四屆上海國際網路文學周開幕式日前正式舉行，大會現場宣布，閱文12部網路文學作品入藏大英圖書館，這也是繼2022年以來，中國網文第三次入藏這一全球最大的學術圖書館，累計已達38部。

極目新聞報導，本次入藏大英圖書館的作品包括《重生之將門毒後》、《第一侯》、《逢晴日》、《國色芳華 》、《驚山月》、《九重紫》、《九章奇案》、《墨燃丹青》、《為什麼它永無止境》、《偽像報告》、《問九卿》以及《我花開後百花殺》，涵蓋了科幻、懸疑、言情等多元題材。

縱觀書單，亮點不僅在於題材的豐富性，更在於作品本身卓越的文本價值與作者的創作實力；此外，創作者全部為女性，這代表女性敘事在網路文學領域的核心創造力與獨特審美，已在世界文化評價體系中獲得顯著關注。

女性創作群體的集中亮相並非偶然。此前於武漢 舉辦的2025閱文創作大會「她的故事」中英創作對談論壇上，來自中英的女性創作者已圍繞「與他人」「與規則」「與自我內心」等核心議題展開深度對話。其中，此次入藏大英圖書館的《墨燃丹青》作者董無淵、「問九卿」作者姒錦，也作為中方創作者代表參與該論壇。

今年上海國際網路文學周開幕式上，中國音像與數字出版協會發布的「2025中國網路文學出海趨勢報告」顯示，2025年，中國網路文學迎來全球高速普及階段。此外，拉美的強勢崛起，讓網路文學市場形成了北美、歐亞、拉美三翼齊飛的格局。