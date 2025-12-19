南京博物院畫作流入拍賣市場風波擴大 媒體提「四問」

明代仇英「江南春卷」（局部）。（取材自澎湃新聞）

南京博物院（南博）館藏名畫被指現身拍賣 市場還估價高達8800萬元（人民幣，下同，約1249萬美元）事件，當事捐贈收藏家龐萊臣後人和南博各執一詞，引發社會對國寶從博物院流出甚至淪為拍賣品的質疑，國家文物局昨表示已接到相關舉報，正調查核實，當地官方也成立工作專班聯合調查中。媒體昨提出「四問」，要求南博說清楚當初被鑑定為偽作的5件捐贈品在博物院離奇消失的原因和流程，給龐家後人一個交代，公眾也在等待一個權威真相。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英「江南春」卷。（取材自澎湃新聞）

12月17日，澎湃新聞獨家披露南京博物院館藏明代仇英名作現身拍賣市場事件，近現代收藏大家龐萊臣的曾孫女龐叔令指控，龐家後人1959年向南京博物院無償捐贈了龐萊臣「虛齋舊藏古畫」137件(套)，其中5件不知去向，包括明代仇英「江南春」圖卷、北宋趙光輔「雙馬圖軸」、明代王紱「松風蕭寺圖軸」、清初王時敏「仿北苑山水軸」、清代湯貽汾「設色山水軸」，「江南春」圖卷近日竟出現在北京一拍賣預展上，經其舉報撤拍。

南京博物院當天說明稱，5幅爭議畫作，分別於1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑑定為「假」。上世紀90年代，該院依照「博物館藏品管理辦法」對該5幅畫作進行了處置。

新華社昨追蹤此案發現，據南博提供專家鑑定紀錄及有關流程證據，5幅均被專家鑑定為偽作。其中，「江南春」1961年由張珩、韓慎先、謝稚柳3位專家鑑定「江南春圖卷，偽，一般，陳鎏題引首真，後面題跋完全不對，偽做得很好，原龐家是當真的藏的」；第二次是1964年由王敦化、徐沄秋、許莘農三位專家再次鑑定認為「仇英江南春圖卷，假」。

南博表示，依法確認此5件「偽作」不宜入藏後，1997年4月15日對其「進行調劑，價撥給省文物總店處理」獲江蘇省文化廳批准。1997年撥交給原江蘇省文物總店，於2001年4月16日被「顧客」以6800元價格購買。但報導未說明其餘4件如何「進行調劑」及去向。

上游新聞昨對此事件發出「四問」。一問：5件畫作去哪了？除「江南春」外，其餘4件流向，南博也應說清楚；二問：引發爭議的5件畫作是真是假？儘管專家組兩度鑑定5件畫作為「偽作」，如此重大的事情，為何不通知捐贈人？而且連去了哪裡都說不清楚。

三問：被拍賣的「江南春」圖卷是否是捐贈畫作；四問：被鑑定為贗品，博物館能否自行處置？南博認為其擁有對捐贈文物的管理權限，無須通知捐贈人鑑定結果，有律師則認為依「文物保護法」，博物館應當尊重捐贈人的意願對藏品妥善保管並盡到偽作告知責任，這部分應經由司法釐清。

另據報導，出現在拍賣市場的「江南春」圖卷是在上世紀90年代被南京藝蘭齋陸挺夫婦購得。陸挺5月份已經去世，江蘇省收藏家協會對其收藏「江南春」圖卷一事不做任何回應。