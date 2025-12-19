我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

央視馬年春晚吉祥物公布 4匹馬來頭不小 有「活化石」

中國新聞組／北京19日電
騏驥馳騁！2026年總台馬年春晚吉祥物發布。(取材自央視新聞)
騏驥馳騁！2026年總台馬年春晚吉祥物發布。(取材自央視新聞)

四匹駿馬齊亮相，騏驥馳騁踏新程。中央廣播電視總台18日發布「2026年春節聯歡晚會」吉祥物形象。分別是「騏騏」、「驥驥」、「馳馳」、「騁騁」四匹駿馬，與晚會主題「騏驥馳騁 勢不可擋」相得益彰。吉祥物的設計靈感來源於中國不同時期馬的經典形象，並將流雲紋、山雲紋等千年紋樣「穿」上身，其中，「騁騁」的設計原型是普氏野馬，這是地球上唯一現存的野生馬種。

來源：CCTV春晚

央視新聞報導，春晚吉祥物的設計靈感來源於中國不同時期馬的經典形象。

「騏騏」的設計靈感源自西周盠駒尊，配色取自「騏」字本意——青黑色的馬，氣質莊重而典雅。「騏騏」頭戴當盧，高束髮髻、彬彬有禮，盡顯朝氣蓬勃、心懷遠志的昂揚奮進之姿。

「驥驥」的設計靈感源自漢代天馬。它的身姿參考國寶級文物銅奔馬，翅膀借鑒錯金銀鑲松石狩獵紋銅傘鋌上的飛馬造型。「驥驥」雙翼舒展、騰雲逐日的英姿，彰顯奮發向上的精氣神。

「馳馳」的設計靈感源自唐代三花馬。三花馬因馬鬃被修剪成三瓣而得名，是以昭陵六駿等為代表的唐代文物和史料中所見良馬的最高規格。「馳馳」意氣風發，束起的馬尾更添英武之氣，盡展自信從容的風姿。

「騁騁」的設計原型是普氏野馬。作為地球上唯一現存的野生馬種，普氏野馬是擁有6000萬年漫長進化史的「生物基因活化石」。如今，中國普氏野馬種群數量居世界之首，是中國生物多樣性保護、生態文明建設的重要成果。

飛馬 春節

上一則

港規管中藥擬收緊 含藥用中藥材須註冊 不涉煲湯膳食

下一則

吳艷妮發九宮格寫真被黑 懟酸民：你們那麽閑嗎？

延伸閱讀

中國商務部證實 已批准部分稀土出口通用許可申請

中國商務部證實 已批准部分稀土出口通用許可申請
中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料

中國廣西發現新礦物 命名「金秀礦」或助開發成本更低新能源材料
天生好運體質「4生肖」火馬年富貴臨門…股票大漲、工作接不完

天生好運體質「4生肖」火馬年富貴臨門…股票大漲、工作接不完
央視：日掠奪南京麒麟石建罪惡塔 「八紘一宇」必須拆

央視：日掠奪南京麒麟石建罪惡塔 「八紘一宇」必須拆

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥