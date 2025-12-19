央視馬年春晚吉祥物公布 4匹馬來頭不小 有「活化石」

騏驥馳騁！2026年總台馬年春晚吉祥物發布。(取材自央視新聞)

四匹駿馬齊亮相，騏驥馳騁踏新程。中央廣播電視總台18日發布「2026年春節 聯歡晚會」吉祥物形象。分別是「騏騏」、「驥驥」、「馳馳」、「騁騁」四匹駿馬，與晚會主題「騏驥馳騁 勢不可擋」相得益彰。吉祥物的設計靈感來源於中國不同時期馬的經典形象，並將流雲紋、山雲紋等千年紋樣「穿」上身，其中，「騁騁」的設計原型是普氏野馬，這是地球上唯一現存的野生馬種。

來源：CCTV春晚

「騏騏」的設計靈感源自西周盠駒尊，配色取自「騏」字本意——青黑色的馬，氣質莊重而典雅。「騏騏」頭戴當盧，高束髮髻、彬彬有禮，盡顯朝氣蓬勃、心懷遠志的昂揚奮進之姿。

「驥驥」的設計靈感源自漢代天馬。它的身姿參考國寶級文物銅奔馬，翅膀借鑒錯金銀鑲松石狩獵紋銅傘鋌上的飛馬 造型。「驥驥」雙翼舒展、騰雲逐日的英姿，彰顯奮發向上的精氣神。

「馳馳」的設計靈感源自唐代三花馬。三花馬因馬鬃被修剪成三瓣而得名，是以昭陵六駿等為代表的唐代文物和史料中所見良馬的最高規格。「馳馳」意氣風發，束起的馬尾更添英武之氣，盡展自信從容的風姿。

「騁騁」的設計原型是普氏野馬。作為地球上唯一現存的野生馬種，普氏野馬是擁有6000萬年漫長進化史的「生物基因活化石」。如今，中國普氏野馬種群數量居世界之首，是中國生物多樣性保護、生態文明建設的重要成果。