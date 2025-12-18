糖度最高200% 蜜雪冰城開始做美國人的生意

蜜雪冰城開始做美國人的生意。（取材自每日經濟新聞）

多名在美國洛杉磯的中國網友近日發帖稱，位於好萊塢 星光大道的蜜雪冰城 店即將要正式營業了，相關套餐已經上線外賣平台。

極目新聞報導，12月15日起，「雪王」人偶在南加州大學等地免費發放數百杯飲品，吸引留學生及華人打卡，消費者反映口味與中國相近。試營業期間，顧客唱主題曲可免費領取冰淇淋。

網友們曬出的訂單顯示，美國版蜜雪冰城的外觀與中國基本一致，都是透明塑料瓶身，紅色主題封口，字體則換成了英文「MIXUE」。

此外，多名當地網友發現，該店已可在外賣平台點單，限時預售套餐僅售3.99美元（約28元人民幣），包含飲品和冰淇淋組合，支持微信、支付寶支付。若是新用戶註冊購買，套餐價格最低僅需1.17美元（約8.2元人民幣）。

值得一提的是，為了適配歐美消費者對甜味的偏好，除常規無糖至全糖外，蜜雪冰城還增加了120%、150%、200%糖度定製檔位。外賣上線不到一周，目前兩個套餐銷量均突破100單。

數據顯示，自2018年在越南 開設首家海外門店以來，蜜雪冰城便開始了其海外擴張之旅。截至2024年9月30日，蜜雪冰城已在印尼、新加坡、泰國、南韓、日本、澳洲等11個國家開設門店，海外店鋪總數超過4800家。

其中2025年4月開業的哈薩克阿拉木圖門店，首日營業額超3萬元人民幣，首月營業額超43萬元人民幣。據了解，此次好萊塢門店試運營的同時，紐約店、墨西哥店也在加緊裝修，即將陸續開業。

蜜雪集團在2025年半年報表示，在海外，公司正持續深耕東南亞市場並適時開拓新市場。

截至2025年6月30日，蜜雪集團已在全球（涵蓋中國及海外12個國家）構建起超過53000家的門店網絡，其中中國門店數量為4萬8281家，海外為4733家。蜜雪集團稱，由於在印尼和越南市場重點對存量門店實施運營調改及優化舉措，上述兩國市場門店數量有所減少。