處置贗品？ 受贈明代畫作南博送拍 後人舉報、官方介入急撤拍

中國新聞組／北京18日電
藏家捐贈給南京博物院的仇英畫作《江南春》疑似在院方數十年前認定為偽作後，私自處置並流向拍場。（圖／取自澎湃新聞）
藏家捐贈給南京博物院的仇英畫作《江南春》疑似在院方數十年前認定為偽作後，私自處置並流向拍場。（圖／取自澎湃新聞）

收藏大家龐萊臣後人1959年捐給南京博物院一件明代仇英「江南春」圖卷，意外出現在今年北京一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同，約1249萬美元），經龐萊臣曾孫女龐叔令舉報及國家文物部門干預，拍賣公司將該拍品撤拍。

南京博物院昨回應稱，該批5幅爭議畫作在1961、1964年經專家組鑑定都為「假」，所以「進行處置」，引發輿論譁然，質疑該院鑑定為假不還給捐贈人卻流入拍賣市場，涉盜賣國寶，「比羅浮宮明搶還可怕」。

據澎湃新聞獨家報導，民國時期收藏家龐萊臣（1864-1949）的後人1959年向南京博物院捐贈137件（套）珍貴古代書畫，但最近發現所捐贈的一件明代仇英「江南春」圖卷突然在今年北京的一場藝術拍賣中亮相，估價達8800萬元，龐叔令將南京博物院告上法庭質疑名畫流向拍賣市場原因，要求南京博物院返還「江南春」圖卷等5幅捐贈古畫。在龐叔令的舉報與中國國家文物部門的干預下，拍賣公司對該拍品撤拍處理。

南京博物院昨在官網回應稱，1959年1月，該院正式接收龐增和（龐叔令父親）捐贈的137幅龐家收藏畫作。報導中提及的5幅爭議畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑑定為「假」。上世紀90年代該院依照「博物館藏品管理辦法」對該5幅畫作進行了處置。目前該案件正在審理中。該院將深入核查該5幅畫作去向，依法依規嚴肅處理。拍賣市場出現的「江南春」圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。

澎湃新聞報導稱，南京博物院2014年舉辦龐萊臣誕辰150周年紀念展時，曾形容龐氏後人「敗落到賣畫為生」。龐氏後人震驚之餘，發現當年捐贈的「江南春」早在上世紀90年代已被私人收藏機構「南京藝蘭齋」購得，另4件古畫不知去向，包含北宋趙光輔「雙馬圖軸」、明代王紱「松風蕭寺圖軸」、清初王時敏「仿北苑山水軸」、清代湯貽汾「設色山水軸」，要求院方清點藏品未果後於2024年訴諸法院。

龐叔令質疑，曾祖父龐萊臣的收藏眼光世所公認，「若南京博物院認為是偽作，確定不收藏，應當返還給龐家後人」。

相關話題昨衝上熱搜，大批網民質疑南京博物院的做法：「入門是假，出門賣8800萬」，「假的還能估價8800萬」，「如果真涉盜賣，比羅浮宮明搶還可怕」。

龐萊臣「虛齋」收藏的歷代名畫以質量精湛、體系完整著稱，被譽為「江南收藏甲天下，虛齋收藏甲江南」。上世紀50年代，龐萊臣後人曾向南多家國有文博機構捐贈了大量珍貴古代書畫，受贈最多的就是南京博物院。

