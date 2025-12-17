我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

紅樓夢「反清懷明」? 年輕人玩梗? 網掀口水戰

中國新聞組／北京17日電
民眾在87版電視劇「紅樓夢」壁畫牆前打卡拍照。(中新社資料照片)
民眾在87版電視劇「紅樓夢」壁畫牆前打卡拍照。(中新社資料照片)

近日，「紅樓夢」索隱觀點又火了。有人認為林黛玉是崇禎皇帝、賈寶玉是傳國玉璽、「紅樓夢」講的是反清復明。學者認為，如果從學術角度，這些觀點是不成立的，並指出，現在的年輕人喜歡玩梗，大家覺得好玩就行了，但不必當真。

索隱派是研究「紅樓夢」的一個流派，主張通過分析小說細節尋找隱藏的歷史事件或寓意。羊城晚報報導，作為長期從事「紅樓夢」研究的學者，南京大學文學院教授、江蘇省紅樓夢學會會長苗懷明對於這波熱梗顯得頗為淡定。他表示，所謂「索隱」，並不是當代網友的新發明，而是伴隨「紅樓夢」流傳至今的一條老線索，早在小說問世之初，就已經有人嘗試從政治隱喻和歷史暗線的角度進行解讀。他稱紅樓夢索隱只是玩梗，稱網絡悼明說不必當真。

香港01報導，如果說在100年前有人通過索隱的方法將「紅樓夢」構建為悼明之作，尚可視為紅學研究初期的一種不成熟的大膽假設，那麼在經過100年紅學研究、學術訓練的今天中國，再將「紅樓夢」視為隱晦的「反清懷明」之作，無疑是對「紅樓夢」的刻意簡化和曲解。正因這樣，網上不少人對「紅樓夢悼明」之說冷嘲熱諷，認為是故弄玄虛、譁眾取寵的「滿紙荒唐言」。

報導指出，「紅樓夢悼明」之說如果只是為了搞笑、玩梗，大可不必在意，但如果是為了表達大漢族主義觀點，簡單將清朝視作與漢族正統相對立的異族野蠻統治，則非常不妥。與「紅樓夢悼明」之說相呼應的是，網上有一種聲音認為明朝時期的中國原本繁榮強盛，甚至超過西方，但因為滿清的野蠻入侵和殘暴統治，才讓中國落後挨打。這樣的聲音雖不能說毫無依據，卻是對複雜歷史的高度簡化、刻意曲解和拼湊，容易滑向大漢族主義。

滿清統治中國的過程確實充滿血腥和壓迫（比如嘉定三屠），清朝的閉關鎖國政策應當為中國的落後承擔責任，但這既不意味著200多年的清朝一無是處，又不意味著明朝比清朝更好。明朝的腐敗、墮落並不亞於清朝，如果不是將老百姓逼向民不聊生的絕境，明朝不至於在農民起義和滿清入關中走向覆滅。

報導稱，與其牽強附會地解讀「紅樓夢」，對明朝產生不切實際的幻想，以至於在21世紀退回到「反清懷明」的二元對立敘事邏輯之中，不如總結傳統中國和近代中國的歷史經驗教訓，努力向前看。

報導指出，總而言之，可以將「紅樓夢悼明」之說視作玩笑，沒必要當真，但對於大漢族主義乃至簡單在明清之間選邊站的觀點，應當予以反思。漢族和少數民族相互交流、融合與協作，符合中國人的共同利益。清朝覆滅已經過去100多年，中國的政治、經濟、文化相比於清朝乃至更早之前的明朝都已經發生根本性變化。歷史是一面鏡子，中國需要的是以史為鑑，是跳出治亂興衰的歷史周期率，是為了以合乎現代文明的方式謀求長治久安、公平正義，而不是退回到明清孰優孰劣的口水戰之中。

87版電視劇「紅樓夢」。(取材自澎湃新聞)
87版電視劇「紅樓夢」。(取材自澎湃新聞)

香港

上一則

小夥遊哈爾濱 小腿血管凍到破裂噴血..竟因少了這「配備」

下一則

特供版AI晶片獲准出口 蘇姿丰北京固樁 訪聯想總部

延伸閱讀

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年
年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆

年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆
年輕人網路公審九旬翁插隊 醫怒嗆這就是厭老「變態正義魔人」

年輕人網路公審九旬翁插隊 醫怒嗆這就是厭老「變態正義魔人」
封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP

封小紅書 綠營憂失年輕人選票 藍委諷：打詐不彰就禁APP

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友