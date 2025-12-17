紅樓夢「反清懷明」? 年輕人玩梗? 網掀口水戰

民眾在87版電視劇「紅樓夢」壁畫牆前打卡拍照。(中新社資料照片)

近日，「紅樓夢」索隱觀點又火了。有人認為林黛玉是崇禎皇帝、賈寶玉是傳國玉璽、「紅樓夢」講的是反清復明。學者認為，如果從學術角度，這些觀點是不成立的，並指出，現在的年輕人喜歡玩梗，大家覺得好玩就行了，但不必當真。

索隱派是研究「紅樓夢」的一個流派，主張通過分析小說細節尋找隱藏的歷史事件或寓意。羊城晚報報導，作為長期從事「紅樓夢」研究的學者，南京大學文學院教授、江蘇省紅樓夢學會會長苗懷明對於這波熱梗顯得頗為淡定。他表示，所謂「索隱」，並不是當代網友的新發明，而是伴隨「紅樓夢」流傳至今的一條老線索，早在小說問世之初，就已經有人嘗試從政治隱喻和歷史暗線的角度進行解讀。他稱紅樓夢索隱只是玩梗，稱網絡悼明說不必當真。

香港 01報導，如果說在100年前有人通過索隱的方法將「紅樓夢」構建為悼明之作，尚可視為紅學研究初期的一種不成熟的大膽假設，那麼在經過100年紅學研究、學術訓練的今天中國，再將「紅樓夢」視為隱晦的「反清懷明」之作，無疑是對「紅樓夢」的刻意簡化和曲解。正因這樣，網上不少人對「紅樓夢悼明」之說冷嘲熱諷，認為是故弄玄虛、譁眾取寵的「滿紙荒唐言」。

報導指出，「紅樓夢悼明」之說如果只是為了搞笑、玩梗，大可不必在意，但如果是為了表達大漢族主義觀點，簡單將清朝視作與漢族正統相對立的異族野蠻統治，則非常不妥。與「紅樓夢悼明」之說相呼應的是，網上有一種聲音認為明朝時期的中國原本繁榮強盛，甚至超過西方，但因為滿清的野蠻入侵和殘暴統治，才讓中國落後挨打。這樣的聲音雖不能說毫無依據，卻是對複雜歷史的高度簡化、刻意曲解和拼湊，容易滑向大漢族主義。

滿清統治中國的過程確實充滿血腥和壓迫（比如嘉定三屠），清朝的閉關鎖國政策應當為中國的落後承擔責任，但這既不意味著200多年的清朝一無是處，又不意味著明朝比清朝更好。明朝的腐敗、墮落並不亞於清朝，如果不是將老百姓逼向民不聊生的絕境，明朝不至於在農民起義和滿清入關中走向覆滅。

報導稱，與其牽強附會地解讀「紅樓夢」，對明朝產生不切實際的幻想，以至於在21世紀退回到「反清懷明」的二元對立敘事邏輯之中，不如總結傳統中國和近代中國的歷史經驗教訓，努力向前看。

報導指出，總而言之，可以將「紅樓夢悼明」之說視作玩笑，沒必要當真，但對於大漢族主義乃至簡單在明清之間選邊站的觀點，應當予以反思。漢族和少數民族相互交流、融合與協作，符合中國人的共同利益。清朝覆滅已經過去100多年，中國的政治、經濟、文化相比於清朝乃至更早之前的明朝都已經發生根本性變化。歷史是一面鏡子，中國需要的是以史為鑑，是跳出治亂興衰的歷史周期率，是為了以合乎現代文明的方式謀求長治久安、公平正義，而不是退回到明清孰優孰劣的口水戰之中。