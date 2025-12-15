四川綿竹捕捉到驚喜畫面 又見大熊貓媽媽帶幼崽巡山

四川省德陽市大熊貓 國家公園綿竹管理總站的工作人員9日在取回的紅外相機中發現，綿竹廣濟大杉樹區域拍攝到了大熊貓媽媽帶幼崽活動的高清影像。這是繼2021年之後，當地再次發現大熊貓媽媽帶幼崽的影像，體現了生態保護的積極成效。

鏡頭前，一隻大熊貓媽媽懷抱著幼崽，在紅外相機的鏡頭前安然小憩。片刻休整後，牠小心翼翼地將幼崽銜在口中，緩步前行，最終身影漸隱，消失在九頂山翻湧的雲海之間。「2021年綿竹片區首次發現大熊貓媽媽帶崽影像，是一隻年齡一歲左右的大熊貓幼崽。此次我們發現的影像，目測幼崽只有幾個月大，還不能自由行走，需要母親呵護。」

大熊貓國家公園綿竹管理總站副站長林麗紅說，大熊貓幼崽通常要在母親身邊生活至一歲半到兩歲，待學會覓食、避險等生存技能後，才能獨立生活。

此外，工作人員在本次取回的紅外相機影像中，還發現了一段成年大熊貓個體活動的視頻畫面。鏡頭裡，這隻大熊貓對著紅外相機方向探頭探腦、好奇觀望，隨後悠然踱步，緩緩消失在密林深處。

在2012年的調查中，綿竹片區共有野生大熊貓五隻，被稱為大熊貓九頂山小種群。而在2023年的專項調查中，數量已增加至11隻。大熊貓的活動紀錄頻次持續增加，活動範圍也在不斷擴大，已經更加接近人類活動範圍，反映出棲息地環境正持續改善。