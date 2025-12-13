影片下架帳戶清空…仿雷軍賣小米 山東村支書被揭一身名牌

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
山東威海榮成市西初家村村支書馮玉寬因在網上賣穀物小米，被小米公司法務以「關聯雷氏營銷」為由投訴下架視頻。（視頻截圖）
山東威海榮成市西初家村村支書馮玉寬因在網上賣穀物小米，被小米公司法務以「關聯雷氏營銷」為由投訴下架視頻事件，持續引發關注。馮玉寬稱小米公司不讓他賣農產品小米，呼籲小米公司給農民一條活路。不過這種說法昨被小米公司發言人怒嗆「是徹頭徹尾的歪曲與汙蔑」，小米從未稱「不讓用『小米』二字」。目前馮玉寬帳號已清空。有評論稱，此事看似雙方都有主張，但大企業如果多一些氣度和溫度，彼此照亮下才是真正的「格局」。

據北京日報報導，小米公司稱，馮玉寬相關視頻內容完全失實，是徹頭徹尾的歪曲與汙蔑。小米公司對該帳號部分內容的投訴是其惡意模仿、捏造汙蔑，對小米公司和小米高管名譽的侵害行為，並非針對「小米」二字或「小米」農產品的正常使用。將投訴行為曲解為「不讓用『小米』二字」，是偷換概念，以「助農」議題為名，行汙蔑造謠、博取流量之實。

據報導，小米公司法務此前投訴理由包括「關聯雷氏營銷」和「醜化小米高管形象」等，馮玉寬的助農視頻也因此一度被下架。事件引發網民兩極看法，有不少網民批評小米欺負農民，也有網民指責馮玉寬「刻意蹭流量」。截至目前，馮玉寬帳號已清空視頻和櫥窗。

有網民扒出馮玉寬在視頻中的行頭，稱是GUCCI的腰帶、Arteyx始祖鳥的馬甲、盟可睞的羽絨服、愛馬仕皮帶，估計全身至少20萬人民幣（約2.5萬美元），且名下關聯多家公司，不僅是村支書更是企業家、法定代表人，也使視頻裡那個「走投無路」的農民形象變得模糊而滑稽。馮玉寬尚未對此回應。

大皖新聞評論指出，村支書如果只是叫賣「山東黃小米」，誰也管不著，問題出在他模仿別人的「範兒」，踏進灰色地帶。另一方面，大企業維護自己的品牌，天經地義，但是不是可以多一點「事前提醒」的耐心，少一點「事後下架」的生硬？體現大企業的氣度和溫度。

被小米投訴的山東威海村支書馮玉寬已清空帳號。（視頻截圖）
延伸閱讀

