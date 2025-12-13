小鵬CEO新賭約：明年追不上特斯拉 智駕負責人金門大橋裸奔

小鵬汽車董事長何小鵬公開打賭，稱明年追不上FSD，智駕負責人裸奔。（取材自雷科技）

小鵬汽車CEO何小鵬12日在微博發文稱，他與智駕團隊打賭，如果明年8月小鵬VLA在中國達不到特斯拉 FSD V14.2在矽谷 的整體效果，智駕負責人劉先明將在金門大橋裸跑。相反地，如果成功，他將在矽谷建立一個中國風味的食堂，參考小鵬當前的總部餐廳。這一賭約隨即引發網友的熱烈反響，有人評論道：「已轉，不許刪。」

綜合新浪科技、香港01報導，賭約的背景來自何小鵬近期在矽谷的測試歷程。他在10日進行對比試駕，認為特斯拉的FSD系統已從一年前的L2高級輔助駕駛水準進步至準L4的安心駕駛階段。他表示，在約5小時的試駕中，標準車輛與Robotaxi 展現相似的性能，儘管仍存在一定瑕疵，卻顯著超過去年的表現。

何小鵬表示，這次試駕，讓他更加堅定了，將來會是同一個自駕系統，同一個硬件體系，分別會是私享的Robo和共享的Robotaxi時代到來，每個人都可以跳過L3，直接享有一台L4能力的汽車。

VLA是一種融合視覺、語言和動作的多模態大模型，據悉，這是下一代智慧駕駛解決方案的關鍵。目前，小鵬汽車、長城汽車、理想汽車、吉利和華為等公司均在相關領域進行布局。

這是何小鵬第三次公開發起賭約。首次賭約是在2018年，當時他與蔚來的李斌賭博若蔚來未在年底前交付1萬輛ES8，李斌需賠付一輛ES8。最終，蔚來交付了超過1萬輛，何小鵬承認賭輸。

第二次賭約則是今年3月，涉及其個人薪酬的股權激勵方案。如果小鵬汽車在2035年3月前股價連續30個交易日超過32美元、64美元和96美元，何小鵬將分階段解鎖相應的股權激勵，合計2851萬股限制性股份。