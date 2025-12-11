中明年禁產水銀體溫計 有人囤100支 價格從4元漲到33元

中國當局明年將禁止生產含有水銀的體溫計和血壓計，導致水銀體溫計脫銷。（視頻截圖）

「水銀體溫計血壓計明年起禁產」相關議題9日登上微博熱搜，引發民眾瘋搶，各大電商 平台的水銀體溫計不僅價格數倍翻漲，還有許多店舖斷貨；社交平台上，許多博主曬出一次買幾十支水銀體溫計的照片，還有網友表示已囤貨100支。

來源：YouTube

極目新聞報導，各大電商平台多個店舖客服稱，近兩日購買水銀溫度計的顧客明顯增多，其中一家銷售數據顯示周銷量上漲十幾倍；有武漢 市民表示，他先前在網路購買的水銀體溫計僅需4元，如今漲至33元（人民幣，下同，約4.67美元）。

有不少網友發文表示已經囤了很多水銀體溫計，其中一名網友表示，她下單了100支水銀體溫計，「拼多多 上買的，每支大概約4.8元。」

每日經濟新聞報導，有博主表示「一覺醒來大家都在搶水銀體溫計，原來一支5元，現在一支15元了」，過去180天價格基本穩定在7~8元的水銀體溫計，昨天突然價格翻倍。不僅如此，跳到這些價格翻倍的水銀體溫計購買頁面也已顯示無貨，商品則被平台打上「周銷量上漲10+倍」的標籤。

一名三甲醫院醫護人員表示，目前一般病情診斷，使用電子體溫計或無汞玻璃體溫計已經足夠，民眾沒必要囤積搶購水銀體溫計。

但有網友表示，搶購是為了留著當紀念，他們認為水銀體溫計是一個時代的產物；「決定拿這25支體溫計當傳家寶」、「先把家裡的獨苗保護起來」、「2026年1月1日開始，水銀體溫計要停產了，嚇得我趕緊去搶了一盒。」一網友曬出到手的一盒水銀體溫計。

國家藥監局發布通知，2026年1月1日起，中國將全面禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計產品；根據先前媒體報導，因測量精準，價格便宜，水銀體溫計一直是家庭醫療常備。至於禁用原因，中國醫療器材產業協會相關專家表示，除公約要求，主要考慮到水銀的強毒性與不可降解性，其對人體健康和生態環境的危害遠超傳統測溫工具的便利性。