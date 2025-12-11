又是「中國速度」 北京18公里主幹道大修 一夜完成

圖為大型機械進場作業。（新華社）

凌晨的北京街頭，機械轟鳴、大型設備穿梭忙碌，千餘輛機械車輛齊上陣，一夜間攤鋪8000噸瀝青。第二天黎明時分，新路準時通車……近日，外交部新聞發言人毛寧通過海外社交平台，分享一段以「中國速度」為主題的視頻，向世界展示北京四環路大修及環境提升工程的卓越成果，贏得全球網友點讚。

來源：YouTube

大公報報導，視頻中進行大修的路面，正是北京西北四環，該段道路長18.3公里，主線橋58座，沿線設有10座人行天橋及5座地下通道。

作為首都交通主動脈之一，北京四環路於1999年至2001年分段建成通車，在運行了四分之一個世紀後，路面龜裂、設施老化、管線雜亂等現象日益顯現，北京市決定對四環路開展分段大修。

作為一座超大城市的骨幹環路，若因施工長期斷行，極易造成大面積交通癱瘓堵塞。為保障日均車流量巨大的城市主動脈「不停運」，工程選擇了「一夜微創式大修」方案，把效率推向極致：每日23時至次日5時，在有限的6小時內，多個作業面同步展開，完成舊路銑刨、新料攤鋪、精細順接等全套工序。施工團隊以毫米級的精度控制坡度與銜接，確保黎明時分道路準時、平整開放。這種「把麻煩留給自己，把暢通留給市民」的「微創手術」，攻克了超大城市主幹線「不停運維修」的世界性難題，展現了中國基建在極限條件下的精細作業與高效速度。

圖為道路大修現場。（新華社）

據報導，面對道路大修、管線更新、景觀提升等傳統上分屬不同部門、周期冗長的任務，北京市創新建立跨交通、城管、園林、水務、交管及區政府的一體化協同作戰體系。此次道路大修煥新，還實現了綠色低碳與智慧化的飛躍。環保型降噪瀝青大規模應用，氫能零碳排放瀝青運輸車軌跡秒級監控，從材料到運輸全程貫徹綠色理念。值得注意的是，道路的智慧化布局實現了「一步到位」：僅通過高效增補管線，便實現了支持L4及以上級別高級別自動駕駛的基礎管網全線貫通，並對交通設施進行智能化升級，避免了未來的重複開挖。