中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

又是「中國速度」 北京18公里主幹道大修 一夜完成

中國新聞組／北京11日電
圖為大型機械進場作業。（新華社）
圖為大型機械進場作業。（新華社）

凌晨的北京街頭，機械轟鳴、大型設備穿梭忙碌，千餘輛機械車輛齊上陣，一夜間攤鋪8000噸瀝青。第二天黎明時分，新路準時通車……近日，外交部新聞發言人毛寧通過海外社交平台，分享一段以「中國速度」為主題的視頻，向世界展示北京四環路大修及環境提升工程的卓越成果，贏得全球網友點讚。

來源：YouTube

大公報報導，視頻中進行大修的路面，正是北京西北四環，該段道路長18.3公里，主線橋58座，沿線設有10座人行天橋及5座地下通道。

作為首都交通主動脈之一，北京四環路於1999年至2001年分段建成通車，在運行了四分之一個世紀後，路面龜裂、設施老化、管線雜亂等現象日益顯現，北京市決定對四環路開展分段大修。

作為一座超大城市的骨幹環路，若因施工長期斷行，極易造成大面積交通癱瘓堵塞。為保障日均車流量巨大的城市主動脈「不停運」，工程選擇了「一夜微創式大修」方案，把效率推向極致：每日23時至次日5時，在有限的6小時內，多個作業面同步展開，完成舊路銑刨、新料攤鋪、精細順接等全套工序。施工團隊以毫米級的精度控制坡度與銜接，確保黎明時分道路準時、平整開放。這種「把麻煩留給自己，把暢通留給市民」的「微創手術」，攻克了超大城市主幹線「不停運維修」的世界性難題，展現了中國基建在極限條件下的精細作業與高效速度。

圖為道路大修現場。（新華社）
圖為道路大修現場。（新華社）

據報導，面對道路大修、管線更新、景觀提升等傳統上分屬不同部門、周期冗長的任務，北京市創新建立跨交通、城管、園林、水務、交管及區政府的一體化協同作戰體系。此次道路大修煥新，還實現了綠色低碳與智慧化的飛躍。環保型降噪瀝青大規模應用，氫能零碳排放瀝青運輸車軌跡秒級監控，從材料到運輸全程貫徹綠色理念。值得注意的是，道路的智慧化布局實現了「一步到位」：僅通過高效增補管線，便實現了支持L4及以上級別高級別自動駕駛的基礎管網全線貫通，並對交通設施進行智能化升級，避免了未來的重複開挖。

報導稱，中國交通運輸協會物流投融資分會常務副會長陳曉旭表示，「中國建設橋梁、鐵路、公路、地鐵的速度之快，給全世界留下深刻的印象，並且造價往往只有發達國家的幾分之一，被大家評為『基建狂魔』。」中國擁有全鏈條的強大製造業體系，能把基建做成「預製產品」，現場往往只是「總裝車間」。「未來中國基建必將實現『快』『好』『省』『綠』並行。」

圖為大修後的北京四環路。（新華社）
圖為大修後的北京四環路。（新華社）

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

