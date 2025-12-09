中國「數學才女」朱雯琪 牛津畢業後要回深圳當CEO

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
朱雯琪即將完成在牛津大學數學系的博士學業，她回國創業，公司落地深圳南山，成為新創公司CEO。(取材自微博)
留學英國牛津大學的中國「牛津女孩」朱雯琪，最近有新動向，那就是回國創業。她選擇將公司開在家鄉深圳，自己擔任執行長，希望用AI技術幫助中國的數學教育。

南方都市報報導，朱雯琪多年前以牛津「年級第一」的成績從數學建模系碩士畢業，並拿到全額獎學金，她把自己的求學經歷發到網路上，引起熱烈回響，她也成了網紅。

朱雯琪今年6月拿下全球數學大獎「Leslie Fox Prize」成為本屆牛津大學唯一得獎者，也是唯一獲獎的中國女性。她又上了熱搜，被稱為「數學才女」。

如今31歲的朱雯琪即將完成在牛津大學數學系的博士學業，她準備回國創業。

朱雯琪說，博士畢業後，計畫留校兩年做博後，繼續探索與AI結合的應用方向。「從長遠來看，我最大的心願仍是回到國內，將自己在牛津累積的研究和思考帶回來，為國內的數學事業貢獻力量」。她說，希望用AI技術把母親這套獨特教育方法和在牛津十年的學習功力全部複製出來，「連接到每個孩子的書桌，讓每個人都能愛上學習」。

談到對於成為網紅的想法，朱雯琪說，她喜歡把精采有趣的事情記錄下來，但身為一名數學學者，平時的日常就是大量的上課、講課、做研究工作，如果記錄下來大家就會覺得很無聊，這也是為什麼數學家會讓人覺得離得很遠。

她說，她通常早上6時多起床，從清晨就開始慢慢調整，進入思考模式，一般就是坐下來做題或推演等需要深度推導的工作。午餐後，有時會打電話和導師交流。

AI

