我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

央視：中首枚氫彈由「轟-6甲」投下 釋歷史訊息惹猜測

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視報導，經多次論證，中國第一枚氫彈於1967年由「轟-6甲」在羅布泊上投下。圖為1952年美國第一次試爆氫彈產生的蕈狀雲。（路透）
央視報導，經多次論證，中國第一枚氫彈於1967年由「轟-6甲」在羅布泊上投下。圖為1952年美國第一次試爆氫彈產生的蕈狀雲。（路透）

央視報導，經多次論證，中國第一枚氫彈於1967年由「轟-6甲」在羅布泊上投下。此前有消息稱，中國近日成功試爆新型非核氫彈，目的是為了城市戰，此刻中國官媒釋出轟-6甲投擲氫彈歷史訊息，令人玩味。

氫彈亦稱「熱核武器」，它是一種利用氫元素原子核在高溫下聚變反應於瞬間放出巨大能量起殺傷破壞作用武器，它主要由裝料、引爆裝置和外殼組成。爆炸時，作為引爆裝置的原子彈首先爆炸，產生數千萬度高溫，促使氘氚等輕核急劇聚變，放出巨大能量，形成更猛烈的爆炸。

央視報導，中國第一顆氫彈投擲點位於塔克拉瑪干沙漠最東緣一個巨大的十字靶標上，且氫彈是在高空中爆炸的。這種投擲方式對運載飛機提出了極高的要求，不僅要具備足夠的航程和載彈量、可靠的彈艙和掛載系統、精確的導航和投彈系統，還必須針對核爆炸產生的衝擊波、光輻射和電磁脈衝等進行特殊設計和改裝。

據悉，轟-6甲於1967年6月17日早上7時起飛，8時20分，氫彈在距靶心315公尺、距地面2960公尺的高度爆炸。為了這次氫彈試驗，徐克江機組已經在靶場上空，飛行了35架次，穩投模擬彈35枚。

公開資料顯示，轟-6甲是中國西安飛機工業在蘇聯圖-16轟炸機基礎上改裝的首型核航彈轟炸機，1959年立項研製，1966年完成首架原型機。該機於1965年5月14日由李源一機組駕駛21號圖-16飛機首次成功完成空投原子彈試驗，1967年6月17日執行氫彈高空投擲任務並成功爆炸，機身採用抗輻射白色塗層設計。

澎湃新聞報導，從第一顆原子彈成功（1964年10月16日）到第一顆氫彈成功，中國只用了兩年零八個月，這一跨越速度遠快於當時其他四個有核國家（美、蘇、英、法），而且趕在了法國的前面。事實上，中國官媒此前多次紀念首枚氫彈投擲紀念，特別是周年時刻都會再重複述說相關事蹟。

亞洲時報今年4月引述南華早報消息報導，中國近日成功試爆新型非核氫彈，可引爆超過攝氏1000度的高溫火球並持續燃燒2秒以上，除具高熱與震波殺傷力，更可針對建築物與地下掩體內部目標進行定向打擊，目的正是為了在城市戰中打擊台灣防禦、瓦解抵抗意志，尤其對如台北這類高樓密集、地底空間廣大的城市戰場，構成潛在戰術威脅。

上一則

解讀「芳華」暴紅 點閱量3700萬的視頻被封 胡錫進發聲

下一則

劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

延伸閱讀

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐

「愛國者治港」原則下 香港新一屆立法會選舉結果出爐
央視：中國首枚氫彈由「轟-6甲」投下

央視：中國首枚氫彈由「轟-6甲」投下
中國反控日本自衛隊飛機 多次抵近解放軍訓練海空域滋擾

中國反控日本自衛隊飛機 多次抵近解放軍訓練海空域滋擾
小紅書在台遭禁 陸官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

小紅書在台遭禁 陸官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人