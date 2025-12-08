央視：中首枚氫彈由「轟-6甲」投下 釋歷史訊息惹猜測

央視報導，經多次論證，中國第一枚氫彈於1967年由「轟-6甲」在羅布泊上投下。圖為1952年美國第一次試爆氫彈產生的蕈狀雲。（路透）

央視報導，經多次論證，中國第一枚氫彈於1967年由「轟-6甲」在羅布泊上投下。此前有消息稱，中國近日成功試爆新型非核氫彈，目的是為了城市戰，此刻中國官媒釋出轟-6甲投擲氫彈歷史訊息，令人玩味。

氫彈亦稱「熱核武器」，它是一種利用氫元素原子核在高溫下聚變反應於瞬間放出巨大能量起殺傷破壞作用武器，它主要由裝料、引爆裝置和外殼組成。爆炸時，作為引爆裝置的原子彈首先爆炸，產生數千萬度高溫，促使氘氚等輕核急劇聚變，放出巨大能量，形成更猛烈的爆炸。

央視報導，中國第一顆氫彈投擲點位於塔克拉瑪干沙漠最東緣一個巨大的十字靶標上，且氫彈是在高空中爆炸的。這種投擲方式對運載飛機提出了極高的要求，不僅要具備足夠的航程和載彈量、可靠的彈艙和掛載系統、精確的導航和投彈系統，還必須針對核爆炸產生的衝擊波、光輻射和電磁脈衝等進行特殊設計和改裝。

據悉，轟-6甲於1967年6月17日早上7時起飛，8時20分，氫彈在距靶心315公尺、距地面2960公尺的高度爆炸。為了這次氫彈試驗，徐克江機組已經在靶場上空，飛行了35架次，穩投模擬彈35枚。

公開資料顯示，轟-6甲是中國西安飛機工業在蘇聯圖-16轟炸機基礎上改裝的首型核航彈轟炸機，1959年立項研製，1966年完成首架原型機。該機於1965年5月14日由李源一機組駕駛21號圖-16飛機首次成功完成空投原子彈試驗，1967年6月17日執行氫彈高空投擲任務並成功爆炸，機身採用抗輻射白色塗層設計。

澎湃新聞報導，從第一顆原子彈成功（1964年10月16日）到第一顆氫彈成功，中國只用了兩年零八個月，這一跨越速度遠快於當時其他四個有核國家（美、蘇、英、法），而且趕在了法國的前面。事實上，中國官媒此前多次紀念首枚氫彈投擲紀念，特別是周年時刻都會再重複述說相關事蹟。

亞洲時報今年4月引述南華早報消息報導，中國近日成功試爆新型非核氫彈，可引爆超過攝氏1000度的高溫火球並持續燃燒2秒以上，除具高熱與震波殺傷力，更可針對建築物與地下掩體內部目標進行定向打擊，目的正是為了在城市戰中打擊台灣防禦、瓦解抵抗意志，尤其對如台北這類高樓密集、地底空間廣大的城市戰場，構成潛在戰術威脅。