我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

乒乓混團世界杯 中國隊8：1輾壓日本 11戰全勝戰績實現3連冠

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國隊選手王曼昱7日在女單比賽中發球，她以3比0戰勝日本隊選手張本美和。(新華社)
中國隊選手王曼昱7日在女單比賽中發球，她以3比0戰勝日本隊選手張本美和。(新華社)

中日因高市早苗涉台言論掀外交戰，「一波未平一波又起」，最新爭端是解放軍戰機雷達照射日戰機引發風波。值此之際，運動場也上演中日之戰。2025年成都國際乒聯混合團體世界杯決賽，7日晚在四川省體育館打響，中國隊8比1橫掃，戰勝日本隊，以11戰全勝戰績奪冠，實現乒乓球混團世界杯三連冠。中國球迷感驕傲，直呼「中國人團結象徵」。

極目新聞報導，國際乒聯混合團體世界杯是世界杯賽事體系的創新，今年是舉辦的第三屆。本屆賽事是該項目正式納入2028年洛杉磯奧運會後的首場世界杯比賽，賽事採用獨特的15局8勝制。賽事冠軍隊伍獲得的世界積分從1000分提升至2500分，全球16支參賽隊伍精銳盡出。

決賽對陣的中國隊和日本隊，中國隊是以十連勝的全勝戰績挺進決賽，日本隊是在半決賽上以8比3擊敗德國隊後，晉級的決賽。在本屆賽事第二階段的循環賽中，中國隊以8比5戰勝了日本隊。回顧前兩屆比賽，中國隊蟬聯兩屆冠軍，日本隊的最好成績則為季軍。

據報導，決賽中，首先進行的是混合雙打的對決，中國隊派出王楚欽/孫穎莎組合出戰，日本隊派出松島輝空/大籐沙月組合迎戰。比賽開始後，王楚欽和孫穎莎憑藉穩定的高水平發揮，先後以11比4、11比4、11比6的成績連勝三局，中國隊以總比分3比0的成績，收穫決賽首盤勝利。

第二場女子單打比賽，中國隊王曼昱對陣日本隊張本美和。首局比賽，王曼昱以11比6拿下。隨後兩局比賽，盡管兩人幾次多拍「相持」，但王曼昱憑藉高質量的擊球更勝一籌，以11比7、11比6接連取勝。最終，中國隊以3比0贏得第二盤，總比分6比0領先。

第三場男子單打比賽，中國隊林詩棟對陣日本隊張本智和。首局比賽，張本智和手感火熱，11比6獲勝。第二局比賽，林詩棟在經過調整後表現更好，11比5取勝。第三局比賽，來到賽點局，林詩棟頂住壓力以11比6獲勝。最終，中國隊以總比分8比1的成績，贏得最終勝利。

報導指出，中國隊橫掃日本隊奪冠，取得本屆賽事11戰全勝的戰績，同時實現混合團體世界杯的三連冠。此次奪冠不僅彰顯中國隊在該項目的綜合實力與深厚底蘊，這場堪稱奧運「前哨戰」的巔峰對決，中國隊也有效地為奧運會備戰優化了戰術、磨練了陣容，積累了寶貴的經驗。

對此，有網友表示，「中國乒乓球隊的強大實力再一次得到了證明，以8比1的絕對優勢橫掃對手，真是讓人倍感驕傲！三連冠的成就不僅是競技的勝利，更是中國人團結奮鬥的象徵」。

林詩棟7日戰勝張本智和，為中國隊鎖定勝局。(中新社)
林詩棟7日戰勝張本智和，為中國隊鎖定勝局。(中新社)
王楚欽(右)/孫穎莎7日首盤為中國隊拿下開門三分。(中新社)
王楚欽(右)/孫穎莎7日首盤為中國隊拿下開門三分。(中新社)
12月7日，四川成都，中國隊隊員在頒獎儀式現場拍照留念。(中新社)
12月7日，四川成都，中國隊隊員在頒獎儀式現場拍照留念。(中新社)

日本 洛杉磯奧運 孫穎莎

上一則

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

延伸閱讀

日本人談台灣有事 過半挺高市「反感中國大驚小怪」

日本人談台灣有事 過半挺高市「反感中國大驚小怪」
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點
壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約已滿到一個月後

壽司郎上海開幕 民眾候位3小時 線上預約已滿到一個月後
日本自衛隊機「2度遭中國戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

日本自衛隊機「2度遭中國戰機雷達照射」 高市：極令人遺憾

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼