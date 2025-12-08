我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

「三星堆 古老的城市」 中法合拍紀錄片探尋古蜀文明

中國新聞組／北京8日電
「三星堆 古老的城市」海報。(本報德陽傳真)
「三星堆 古老的城市」海報。(本報德陽傳真)

由中國中央廣播電視總台、四川廣播電視台、法國國家電視集團、法國Imagissime公司聯合出品的中法合拍紀錄片「三星堆 古老的城市」，12月3日起在央視紀錄頻道（CCTV-9）首播，向世界展示三星堆遺址的歷史文化。

上世紀初，偶然間被發現的三星堆遺址，開啟了古蜀文明的探尋之旅。2020年之後的進一步發掘成果，更讓世界矚目。紀錄片順著文物的指引，叩問縈繞人心的謎題，跟隨來自中國以及美國、歐洲的歷史學家，一同尋找古蜀文明的獨特與輝煌，揭開三星堆這座古老城市的重重謎團，比如出土了象徵王權和神權的金杖的三星堆古城，是第三代古蜀王魚鳧的王都嗎？為什麼在眾多出土物中，一顆浮土中的碳粒會引起考古人員的關注？象牙在古蜀文明中究竟扮演何種角色？先民們是如何鑄造出厚度僅兩毫米且完美無瑕的青銅部件的？

「三星堆 古老的城市」是部全新視角的紀錄片。中法創作者攜手為大家講述古蜀王國的故事。紀錄片匯聚中法頂級團隊、權威專家，結合考古最新成果，直觀展現絢爛的古蜀文明成就，向世界生動詮釋中華文明起源「滿天星斗」的多彩狀態。

三星

上一則

乒乓混團世界杯 中國隊8：1輾壓日本 11戰全勝戰績實現3連冠

下一則

冰雪賽車、不凍河漂流… 內蒙冰雪文旅啟「燃冬」模式

延伸閱讀

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」

台灣新生代導演爆性醜聞 前女友指控偷拍私密片「動粗還劈腿」
習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住
習近平盼中法「新甲子」更穩更好 馬克宏籲中與G7合作

習近平盼中法「新甲子」更穩更好 馬克宏籲中與G7合作
12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人