中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

隨著法國總統馬克宏 訪華，法國第一夫人布麗姬．馬克宏近日在成都大熊貓 繁育研究基地與「圓夢」見面，中國女保鏢「嚴月霞」再次現身，全程護衛布麗姬，引發熱議上熱搜。不少網友紛紛稱讚她，目光如炬堅毅銳利，又美又颯，展示中國女性美麗又有力量的形象。有網友梳理發現，這位也曾保護泰國 前總理貝東塔的女保鏢，真名不叫「嚴月霞」，而是「徐瑾」。

據中新網報導，徐瑾是河南洛陽人，還曾擔任過敘利亞總統夫人艾斯瑪·阿薩德的保鏢。她還曾一人打敗了5個日本空手道冠軍，英勇事跡被外界津津樂道。

自媒體「花淩若別離開」報導，馬克宏與夫人布麗姬訪華時間短，只有三天的時間，第一站是北京，第二站是成都。

從馬克宏專機抵京那一刻起，徐瑾就是「第一夫人」的保鏢。徐瑾是中國的「最美女保鏢」，她今年40歲，人不僅漂亮，功夫也好。她曾是少林寺俗家弟子，成為保鏢後，已執行過多次任務，曾全程護衛過泰國前總理貝東塔，深受貝東塔的喜愛和好評，她回國後第一時間還發文感謝徐瑾的精心保護。

這次法國「第一夫人」訪華期間，徐瑾也是全程護衛。在成都參觀大熊貓期間，徐瑾始終不離「第一夫人」身旁，非常亮眼，網友們讚賞她是保鏢界「最美的星」。報導說，徐瑾人不僅長的美，更透露著軍人的陽剛與擔當。