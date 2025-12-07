中允民用稀土出口 發放首批稀土通用出口許可證

三家稀土企業獲出口許可。圖為各種稀土產品。（中新社）

中國據報已發放首批稀土 通用出口許可證。上海證券報引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

有業內人士表示，通用許可證應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，有利於稀土永磁行業下游需求恢復。

此次通用出口許可證落地，與今年以來中國稀土出口政策的動態調整息息相關。為應對美國對中國施加關稅 ，今年4月，中國宣布對七類中重稀土相關物項實行出口管制。出口經營者出口相關物項應當依照相關規定，向主管部門申請許可。

10月底，中美元首時隔六年在釜山會晤，兩國經貿領域關係的緩和。11月7日，中國商務部 表示，自即日起至2026年11月10日，此前發布的四份公告均暫停實施。

中國商務部12月4日表示，政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，政府都及時予以了批准，同時，政府積極適用通用許可等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

界面新聞報導，今年11月上旬，已有企業率先啟動準備工作、提交申請資料，並成功獲批准相關出口許可證，當前各家企業都在申請。