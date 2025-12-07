我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

中允民用稀土出口 發放首批稀土通用出口許可證

記者陳湘瑾／綜合報導
三家稀土企業獲出口許可。圖為各種稀土產品。（中新社）
三家稀土企業獲出口許可。圖為各種稀土產品。（中新社）

中國據報已發放首批稀土通用出口許可證。上海證券報引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

有業內人士表示，通用許可證應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，有利於稀土永磁行業下游需求恢復。

此次通用出口許可證落地，與今年以來中國稀土出口政策的動態調整息息相關。為應對美國對中國施加關稅，今年4月，中國宣布對七類中重稀土相關物項實行出口管制。出口經營者出口相關物項應當依照相關規定，向主管部門申請許可。

10月底，中美元首時隔六年在釜山會晤，兩國經貿領域關係的緩和。11月7日，中國商務部表示，自即日起至2026年11月10日，此前發布的四份公告均暫停實施。

中國商務部12月4日表示，政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，政府都及時予以了批准，同時，政府積極適用通用許可等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

界面新聞報導，今年11月上旬，已有企業率先啟動準備工作、提交申請資料，並成功獲批准相關出口許可證，當前各家企業都在申請。

這一政策調整，也是適度放寬出口限制，極大調動企業出口積極性，變相拉動出口量增長。隨著出口量提升，中國從事出口業務的磁材生產企業經營壓力，也將得到一定緩解。

三家稀土企業獲出口許可。圖為各種稀土產品。（中新社）
三家稀土企業獲出口許可。圖為各種稀土產品。（中新社）

稀土 商務部 關稅

上一則

實踐「愛國者治港」香港立法會今選舉 預計選出90議員

下一則

香港立法會今選舉 3成票站禁拉票區縮水 特首巡票站籲踴躍投票

延伸閱讀

「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓

「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓
原訂10月26日出訪突取消 德國外長本周末重啟訪華

原訂10月26日出訪突取消 德國外長本周末重啟訪華
路透：中國發放首批簡化版稀土出口證

路透：中國發放首批簡化版稀土出口證
歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場