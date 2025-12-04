我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

曾說武統台灣就捐款 張雪峰被官方點名轉低調：已反省

記者陳湘瑾／即時報導
張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀名校的影片走紅，但言行多次引發爭議。（取材自張雪峰微博）
張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀名校的影片走紅，但言行多次引發爭議。（取材自張雪峰微博）

中國網信部門3日通報網路名人帳號違法違規行為典型案例，曾揚言解放軍攻台就捐款的抖音主播張雪峰，被官方點名在直播中長時間使用汙言穢語，已限期禁言、停播。張雪峰對此發文回應「已經深刻反省」。

據「網信中國」微信公眾號，近期，網信部門指導有關網站平台，依法處置網路名人帳號違法違規行為。羅列名單包括「安卓蘋果論」的提出者戶晨風、炫富網紅和逃稅網紅等。

張雪峰也被點名在直播中長時間使用汙言穢語，相關帳號已限期禁言、停播。對此，張雪峰通3日下午在微博發文表示，「處罰期已過，已經深刻反省，謝謝大家的關心支持！以後不會了。」

張雪峰最初是研究生考試輔導老師，因幽默解讀名校的影片走紅，但言行多次引發爭議，像是「是否該選擇新聞學專業」、「文科是否為服務業」、「日本永遠是中國領土不可分割一部分」等。

張雪峰的社群帳號今年9月24日被禁止關注，在此之前他曾在九三閱兵當天直播多次爆粗口，表示國家有這些武器不是為了嚇唬別人，而是為了國家統一。更激動宣稱如果解放軍攻台，他個人將至少捐款人民幣5000萬元(約707萬美元)，公司整體捐款至少人民幣1億元。

其帳號被禁止關注後，當時微博跳出的理由提示為：該用戶因違反法律法規或「微博社區公約」被禁止關注。張雪峰團隊隔日表示，原因是在直播過程中出現不當言論違反平台規則，受到了舉報，「公司已經在處理了，應該短期內就可以解決」，並稱「正在反省當中」。

微博 解放軍 微信

上一則

「我老婆還在裡面」港翁火燒樓前悲喊 惡火經典照流傳

下一則

港大火增至159死 警鐘承辦商6被捕 全港維修棚網限3天拆除

延伸閱讀

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙
曾揚言攻台就捐款 網紅考研名師被官方點名後：深刻反省

曾揚言攻台就捐款 網紅考研名師被官方點名後：深刻反省
涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網

涉貪案 柯文哲聲請法庭直播被駁 裁准判決5日內上網
舉報貪官、開不下去 湖南煙花店爆炸 店主曾直播喝農藥

舉報貪官、開不下去 湖南煙花店爆炸 店主曾直播喝農藥

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人