河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價

河南鹿邑一家老麵館因美食博主的視頻而暴紅。（取材自極目新聞）

在互聯網行銷時代，河南 鹿邑一家麵館因為擁有千萬粉絲的美食博主在視頻中稱讚「這刀削麵削得真帶勁」，默默經營近30年的小店瞬間暴紅，不但登上熱搜，還吸引了大批食客上門。面對潑天流量，老闆「既高興又擔心」，但堅持保證質量，「絕對不漲價」。

極目新聞報導，河南鹿邑這家大肉刀削麵館近日再次讓人見識到網路KOL的聲量，美食博主「特別烏啦啦」發布了在麵館內吃刀削麵的視頻後，這家老麵館一夜暴紅，店內外一座難求，門口還不斷有食客聚集。老闆張紀峰在廚房托著麵團，手中菜刀翻飛，一片片刀削麵隨之落入鍋中。

「從沒見過這麼多人來吃麵。」張紀峰的愛人劉阿姨一邊收拾碗筷一邊感嘆。劉阿姨說，自從網紅烏啦啦來過後，到店顧客數量激增，「以前多是熟客，現在大部分都是新面孔。」

生意火爆，張紀峰的兒子張朝輝特意從外地趕回來幫忙，他坦言，最現實的問題是出餐速度。刀削麵是純手工活，必須用菜刀一刀刀削出來，「店裡主要就只有我爸和另外一名師傅削麵，這門手藝一時半會兒別人也學不會。」

據張朝輝觀察，目前店內客流比往常多了一倍左右，「聽口音，七八成都是專程從外地趕來的。」兩名削麵師傅的工作量已達極限：每天午晚兩個時段，他們要手托沉重麵團站立八個多小時，每天削出累計上萬片麵，用麵量約150斤。

張朝輝說，目前暫不考慮延長營業時間，「全天開的話師傅受不了」。儘管營業額上漲，父子倆卻保持清醒，張紀峰堅決表示：「不漲價，人再多也不漲價。保證質量，但絕不能漲價。」張朝輝甚至誠懇提醒：「我們家麵是鹹口的，吃慣淡的人可能會覺得偏鹹。大家口味不同，不要太盲目跟風。」