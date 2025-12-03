我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

河南30年老麵館因「1句話」暴紅 老闆承諾絕不漲價

中國新聞組／北京3日電
河南鹿邑一家老麵館因美食博主的視頻而暴紅。（取材自極目新聞）
河南鹿邑一家老麵館因美食博主的視頻而暴紅。（取材自極目新聞）

在互聯網行銷時代，河南鹿邑一家麵館因為擁有千萬粉絲的美食博主在視頻中稱讚「這刀削麵削得真帶勁」，默默經營近30年的小店瞬間暴紅，不但登上熱搜，還吸引了大批食客上門。面對潑天流量，老闆「既高興又擔心」，但堅持保證質量，「絕對不漲價」。

極目新聞報導，河南鹿邑這家大肉刀削麵館近日再次讓人見識到網路KOL的聲量，美食博主「特別烏啦啦」發布了在麵館內吃刀削麵的視頻後，這家老麵館一夜暴紅，店內外一座難求，門口還不斷有食客聚集。老闆張紀峰在廚房托著麵團，手中菜刀翻飛，一片片刀削麵隨之落入鍋中。

「從沒見過這麼多人來吃麵。」張紀峰的愛人劉阿姨一邊收拾碗筷一邊感嘆。劉阿姨說，自從網紅烏啦啦來過後，到店顧客數量激增，「以前多是熟客，現在大部分都是新面孔。」

生意火爆，張紀峰的兒子張朝輝特意從外地趕回來幫忙，他坦言，最現實的問題是出餐速度。刀削麵是純手工活，必須用菜刀一刀刀削出來，「店裡主要就只有我爸和另外一名師傅削麵，這門手藝一時半會兒別人也學不會。」

據張朝輝觀察，目前店內客流比往常多了一倍左右，「聽口音，七八成都是專程從外地趕來的。」兩名削麵師傅的工作量已達極限：每天午晚兩個時段，他們要手托沉重麵團站立八個多小時，每天削出累計上萬片麵，用麵量約150斤。

張朝輝說，目前暫不考慮延長營業時間，「全天開的話師傅受不了」。儘管營業額上漲，父子倆卻保持清醒，張紀峰堅決表示：「不漲價，人再多也不漲價。保證質量，但絕不能漲價。」張朝輝甚至誠懇提醒：「我們家麵是鹹口的，吃慣淡的人可能會覺得偏鹹。大家口味不同，不要太盲目跟風。」

河南

上一則

演員浙江景區試戴帽子被要價5元 有挺商家有批「窮瘋了」

下一則

薪水小偷？1個月14次如廁一小時 蘇州工程師被解雇

延伸閱讀

鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀

鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益

檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益
母逝20年 河南男請鄉親連看3天戲還管飯 現場人山人海

母逝20年 河南男請鄉親連看3天戲還管飯 現場人山人海

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效