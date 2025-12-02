我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州校園手機禁令成效佳 8成認學生更專注

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝

5年前180萬買房 如今跌到剩80萬 合肥夫妻吵到離婚了

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「逆行人生」劇照。（取材自南風窗）
「逆行人生」劇照。（取材自南風窗）

過去五年，中國部分城市房價持續下滑，許多買在高位的年輕家庭承受沉重壓力。有人因巨額虧損賠上婚姻，有人因月供沉重生活被迫縮減，有人因而陷入焦慮與抑鬱。房價腰斬，讓不少90後後深刻體會到，這場本該通往人生下一階段的選擇，卻意外壓垮生活。

 「南風窗」雜誌報導，五年前以180萬元（人民幣，下同）在合肥購房的林斐然，如今房價跌至80萬元，等於蒸發100萬元。房價下跌後，丈夫對買房一事始終耿耿於懷，夫妻因此五年間反覆爭吵。

「他老覺得自己是冤大頭」，林斐然說，幾乎每個月發工資，丈夫都會抱怨一次，「說覺得我們太牛馬了，幹這麼多活，房子還買虧了，純種的韭菜。」

雖然房貸接近還清、收入足以負擔生活，但心裡裂痕難以修補。2025年11月，在又一次爭吵後，林斐然決定離婚。她感慨，買房是兩人共同的決定，卻成了壓垮婚姻的最後一根稻草。

南京的王凡凡同樣因房價跌落面臨兩難。五年前花300萬元購房，如今總價跌到200萬元左右；加上還款與利息，賣房成本至少虧損180萬元。為扛住月近萬元的貸款，她一年到頭節衣縮食，「每天睜眼就是壓力。」今年10月，她最終忍痛掛牌賣房，出售價格甚至低於貸款總額。

在一線城市，壓力尤重。上海的盧申2022年以600萬元購房，月供近2萬元。房價下跌、公司裁員、生子養家多重壓力下，他一度深陷抑鬱，凌晨醒來成常態。他回想當年買房時的自信，「為什麼覺得自己永遠能月入3萬以上？」如今只剩無奈與懊悔。

從業者亦未能倖免。蘇州的柯燕從事房地產行業，2019年以160萬元買房。隨著行情轉弱，她原本3萬元的月薪跌至2萬出頭，房價更從高位回落至95萬元。即便一次結清貸款，依然虧損超70萬元。「這筆錢，在老家足夠再買一套新房。」她坦言，仍只能告訴自己「自住房無價」。

也有人試著與現實和解。深圳的陸鹿將房子出租抵消租金，「至少在一線城市扎了根」；廣州的姜影則把購房視為「避免提前把錢花光」的方式，「雖然沒暴富，但讓我學會勤儉節約。」

過去五年，中國房價的大幅波動正在重塑年輕家庭對住房的認知。一些人對未來愈發謹慎、不再「按照社會時間表」行事；一些人則在巨額虧損中反思生活節奏與風險承受力。

房價 貸款 租金

上一則

「送外賣是能隨時欣賞沿途風景的工作」 央視短片翻車

延伸閱讀

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」
當年與袁惟仁離婚…兒子護媽開嗆姑姑 陸元琪感動大哭

當年與袁惟仁離婚…兒子護媽開嗆姑姑 陸元琪感動大哭
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務
離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法