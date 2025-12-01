我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

國考登場／首打破35歲門檻 報考人數創新高 錄取率僅1%

中國新聞組／北京1日電
中國官方11月30日舉行2026年度公務員公共科目筆試，今年通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為98：1，招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。(新華社)
中國2026年度公務員公共科目筆試11月30日舉行，今年國考共計畫招錄3.81萬人，較上年度減少了0.16萬人。但因逾30年來首次放寬招錄年齡限制至「35歲＋」，令延續數年的「國考熱」今年更加火爆，共有371.8萬人通過用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為98：1。

儘管今年招考人數相比去年有小幅減少，但報考人數創歷史新高。今年283.1萬人參加考試，去年則有258.6萬人參加考試，同比增加9.47%。

今年國考報考人數創高與放寬招錄年齡限制有關，據招考公告，報考者年齡一般為18周歲以上、38周歲以下，對於2026年應屆碩士、博士研究生，放寬到43周歲以下，與以往規定的35周歲和40周歲的年齡上限相比，兩類人群的報考年齡限制均放寬了三歲。

中新網報導，其中熱門職位數中國國家移民管理局瑞麗遣返中心「執行隊一級警長及以下(十三)」一職，截至報名結束前一小時，審查通過人數為6470人，另有1121人待審查。該崗位招考一人，報錄比已達6470：1。換言之，得6000多名報考者爭奪一個名額。

北京大學政府管理學院教授馬亮表示，公務員招考放寬年齡限制是大勢所趨，隨著退休年齡延遲和人們受教育年限延長，大家步入職場的時間會越來越晚。與此同時，一些富有工作經驗的職場人士成為公務員招考的目標群體，他們的年齡也偏大。

除了國考以外，各地省府公務員考試招聘年齡也在放寬，比如已公布的四川、上海、江蘇等地的都體現了年齡放寬的政策導向。預計未來將有更多地區在公務員和事業單位招錄中跟進。

就業依然是中國社會壓力，中國教育數據顯示，2026屆中國全國普通高校畢業生規模預計1270萬人，較去年同期增加48萬人，再度創下新高。另據中國統計局發布10月年齡組失業率數據。中國10月全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.3%，不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.8%，均較9月下降或持平。

另據香港文匯報報導，有考生表示，報名國考是渴望有一份不用擔心「35+後被裁員」的安穩工作。專家認為，放寬年齡限制是大勢所趨，也能緩解35歲以上求職者的困境。

據報導，與國考熱持續升溫形成對比的是，考研大軍的持續減少。教育部日前公布了2026年全國碩士研究生報名人數為343萬，較之2025年，減少了45萬。這亦是考研報名人數十年來首度被國考趕超。

