快訊

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

廣州男便秘十多天後 口腔噴出糞便 醫：再晚一天就慘了

中國新聞組／北京30日電
胡先生便秘十多天，緊急送醫。（取材自第一現場）
廣州近日出現一則「一男子便秘十多天後糞便從口腔噴出」新聞，相關話題衝上微博熱搜。醫師表示，再晚一天就危險了。

第一現場報導，70多歲的胡先生本來有點便秘，家裡人就不太重視，所以胡先生一直憋著；結果肚子逐漸脹大。家屬胡女士說，10月2日，媽媽跟她說父親已經便秘十幾天，愈來愈難受。家屬緊急將胡先生送往廣州中醫藥大學深圳醫院進行救治，原來，胡先生不是真的便秘，而是患了新發乙狀結腸癌腫瘤並繼發腸梗阻，當時他的腸管已被腫瘤完全堵死，需要馬上進行手術。

胡女士表示，父親一入院就不讓吃東西了，全靠打營養液來維持。後來因為嘔吐插了胃管，從胃管裡面排出來都是黑褐色的液體，整個人精神狀態愈來愈差，腹部愈來愈脹，從原來的只是脹痛，到後來變成很痛。

醫師說，胡先生的腸管基本上被糞便占據，麻醉醫師插管的時候，胡先生的糞便已經直接從口腔噴湧而出，在術中打開腹腔可以看到所有的腸管非常腫脹、充血，糞便一旦滲漏到腹腔裡面，就會造成很嚴重的感染。我們要保護腹腔，又要想辦法把腸管裏面的糞便全部減壓引流出來，這個處理其實還是比較有難度的。

醫師表示，從臨床經驗來看，像胡先生這種病例的患者一般術後都會繼發膿毒症休克，所以在術後將患者立即轉入ICU進行觀察和救治，這一步尤為關鍵。胡先生轉入ICU後，馬上進入高熱、呼吸非常急促、心率快、血壓幾乎測不出來，嚴重的膿毒性休克讓胡先生生命體徵極度不穩定，隨時有生命危險。

醫師說，「我們把能用上的搶救措施，還有儀器的支持都用在患者救治上，基本穩定患者的心肺功能後，立即啟動強有力的抗感染治療。持續血液凈化，並清除炎癥因子，還用一些免疫球蛋白提升免疫功能，注重患者各個臟器的監護和維持治療。最終經過20多天救治後，患者成功轉到普通病房，進行下一步的康復和恢復治療。」

胡女士也表示，經過接近兩個月的時間，她父親能夠恢復到能吃、能睡、手腳還能稍微活動的狀態，已經是奇跡了。

對於腸道腫瘤的患者，醫師建議要早發現早治療。因為腸道腫瘤隨著進展，最終可能會堵塞腸管，導致腸梗阻情況。如果病情進一步耽誤的話，最嚴重極端的情況就是可能會出現嘴巴排便的情況。

醫師提醒，對於一些有便秘症狀的老年患者，無論是老人還是家屬還是要有警惕心理，最好能到醫院進行系統的評估。

胡先生便秘十多天，緊急送醫。（取材自第一現場）
