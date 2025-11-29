我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

百元租地當「城市農夫」 四川共享菜園成解壓聖地

中國新聞組／北京29日電
民眾在自己的菜園裡鬆土。(取材自封面新聞)
民眾在自己的菜園裡鬆土。(取材自封面新聞)

「真沒想到，廣安也有現實版QQ農場了。」最近，不少四川網友在社交平台曬出自己當上「城市農夫」的日常。50平方米的小地塊，一年租金只要100元(約14美元)。有帶娃體驗的年輕父母，有重溫農耕記憶的退休族，也有尋找治癒的都市青年加入這片菜園。

封面新聞報導，這片共享菜園位於四川廣安棗山街道火山社區，街道黨工委委員、辦事處副主任饒雪蛟說，以前附近居民在這兒隨意開荒種菜，燒秸稈、管理難，存在一定安全隱患。為了盤活土地，街道申請了鄉村振興資金，將其改造為共享菜園。

起初，他們以為用戶會是周邊居民，結果發現周邊居民不太會為這小塊地花100元。他們迅速調整方向，轉向住在城裡、願意帶娃體驗農耕，或者喜歡拍視頻打卡的年輕人。

饒雪蛟說，宣傳上也沒花一分錢，只是讓工作人員隨手拍了兩條視頻。沒想到，視頻瞬間在廣安人的朋友圈刷屏。很多人跑來諮詢、拍攝，項目還沒完全建好，前期規畫的350多塊地，三周內就被一搶而空。

報導指出，83歲的蔣大爺是這裡最年長的「城市農夫」。他一邊鬆土一邊說，這塊地他要和子女一起種。「租金便宜，離家近，社區還提供水源和統一施肥」，蔣大爺對這片小天地特別滿意。

葉明舜和老伴則是「情懷派」代表。他們正在認真點種胡豆，菜園裡已經整齊栽了幾行萵筍。老家在廣安區花橋鎮的他們，放不下鋤頭的情結，「在城裡沒事做，種種菜既能吃上新鮮的，又能鍛鍊身體」。

從沒種過地的王文靜則和朋友們一起租下了幾塊連地。「作為新手，我更看重種地帶來的放鬆感。周末來摸摸泥土，看著種子發芽，這種成就感是城市給不了的。」對她來說，這片菜園是解壓聖地，也是與自然對話的窗口。

位於四川廣安的城市菜園。(取材自封面新聞)
位於四川廣安的城市菜園。(取材自封面新聞)

租金 退休

上一則

從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

下一則

涉虛假宣傳、價格欺詐 近億粉絲主播「太原老葛」挨罰560萬

延伸閱讀

「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現

「自助偷甘蔗」另類密室逃脫 情緒價值變現
四川發現特大金礦 查明81噸、潛在經濟價值超過760億

四川發現特大金礦 查明81噸、潛在經濟價值超過760億
四川發現特大金礦 價值107億美元

四川發現特大金礦 價值107億美元
曾喊像哪吒敢於打破常規 成都市長王鳳朝被查

曾喊像哪吒敢於打破常規 成都市長王鳳朝被查

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗