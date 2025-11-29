百元租地當「城市農夫」 四川共享菜園成解壓聖地

民眾在自己的菜園裡鬆土。(取材自封面新聞)

「真沒想到，廣安也有現實版QQ農場了。」最近，不少四川網友在社交平台曬出自己當上「城市農夫」的日常。50平方米的小地塊，一年租金 只要100元(約14美元)。有帶娃體驗的年輕父母，有重溫農耕記憶的退休 族，也有尋找治癒的都市青年加入這片菜園。

封面新聞報導，這片共享菜園位於四川廣安棗山街道火山社區，街道黨工委委員、辦事處副主任饒雪蛟說，以前附近居民在這兒隨意開荒種菜，燒秸稈、管理難，存在一定安全隱患。為了盤活土地，街道申請了鄉村振興資金，將其改造為共享菜園。

起初，他們以為用戶會是周邊居民，結果發現周邊居民不太會為這小塊地花100元。他們迅速調整方向，轉向住在城裡、願意帶娃體驗農耕，或者喜歡拍視頻打卡的年輕人。

饒雪蛟說，宣傳上也沒花一分錢，只是讓工作人員隨手拍了兩條視頻。沒想到，視頻瞬間在廣安人的朋友圈刷屏。很多人跑來諮詢、拍攝，項目還沒完全建好，前期規畫的350多塊地，三周內就被一搶而空。

報導指出，83歲的蔣大爺是這裡最年長的「城市農夫」。他一邊鬆土一邊說，這塊地他要和子女一起種。「租金便宜，離家近，社區還提供水源和統一施肥」，蔣大爺對這片小天地特別滿意。

葉明舜和老伴則是「情懷派」代表。他們正在認真點種胡豆，菜園裡已經整齊栽了幾行萵筍。老家在廣安區花橋鎮的他們，放不下鋤頭的情結，「在城裡沒事做，種種菜既能吃上新鮮的，又能鍛鍊身體」。

從沒種過地的王文靜則和朋友們一起租下了幾塊連地。「作為新手，我更看重種地帶來的放鬆感。周末來摸摸泥土，看著種子發芽，這種成就感是城市給不了的。」對她來說，這片菜園是解壓聖地，也是與自然對話的窗口。