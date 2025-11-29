女車禍成植物人 婆婆借百萬救她 還不讓兒再娶 網友：是親媽

劉振燕和兒媳。（取材自大參考）

河南 新鄉一名女子車禍成植物人，她的婆婆劉振燕為了給兒媳治病借了100萬（人民幣，下同）外債，寸步不離照顧5年，不僅睡在兒媳床邊地板366天，還不讓兒子再娶。婆婆說，為了守護這個家，和兒媳喊她一聲『媽』，無論花多少錢，費多大勁兒，她都要救兒媳。

據大參考、極光新聞報導，劉振燕說，兒媳當時被一輛轎車撞了，醫師說只有1％的希望，「我趕到醫院的時候，她還喊了我一聲『媽』，就為這一句『媽』我也要堅持，也要管她。

劉振燕照顧兒媳5年多。（取材自紅星新聞）

兒媳甦醒後，洗澡、刷牙、吃飯、睡覺、治療、鍛鍊，劉振燕像照顧嬰兒一樣寸步不離的細心照顧兒媳，至今已有5年多，進出都靠背著。當時在醫院，我們沒想過放棄。我跟兒子說，要真的救不過來了，咱也不再娶妻了，不能給孩子找個後媽」。兒子和兒媳是青梅竹馬，出事後兒子也從未想過拋棄愛人。

「她把我當親媽，我不能昧著良心。」為了給兒媳治病，劉振燕和兒子花光積蓄，又借了100萬救回兒媳一命。「難那是肯定難，但我沒想過放棄，無論花多少錢，費多大勁兒，我也要救她。別的什麽都不為，就為我們這個小家」，她說。

劉振燕說，在醫院的365天沒有人知道自己是她的婆婆，「我就睡在地板上，在她床邊睡了366天」，「她要是看我不開心，她也不開心」。兒媳車禍後頭骨凹陷，裝了個假頭骨，「知道兒媳婦愛美，不惜一切代價，多花這幾萬塊錢，也要給她補上頭骨，我就伺候她一輩子就行了」。

劉振燕兒媳車禍前模樣。（取材自大參考）

現在兒媳婦會眨眼了，手指能動了，過年時嘴角會動了，劉振燕說，最大的心願是兒媳婦能開口說話，哪怕一個字也好。

報導上了微博 熱搜，網友們紛紛點讚婆婆劉振燕：「親媽都不一定能做到這麼果斷」，「366天睡地板，這份真心比血緣還暖，婆婆才是真正的『親媽』」，「這樣的婆婆打著燈籠都難找」，「相信有這樣親的婆婆照顧，兒媳一定會好起來」，「連她愛美的心思都記著，不惜代價補頭骨，這哪是婆媳，是掏心掏肺的家人啊」，「積了多少德，遇上這樣一個好婆婆」。