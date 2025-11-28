拒壓鎮學生 六四「抗命將軍」徐勤先 6小時受審片曝光

六四抗命將軍徐勤先受審視頻曝光。(視頻截圖)

六四 「抗命將軍」徐勤先1990年在軍事法庭受審6小時影片近日流傳網路，由於他當年違抗命令、拒絕調兵進入北京鎮壓學生，徐勤先被捕後開除黨籍，並進入秦城監獄服刑。雖然徐勤先的名字如今已漸漸被人淡忘，但影片再現令不少人回憶起當年歷史。

德國之聲中文網報導，原中國政法大學教師吳仁華是六四運動親歷者和研究者，他本周在X平台上發布一段時長超過6小時的影片鏈接，內容為解放軍 將領徐勤先少將1990年在軍事法庭受審的過程。原影片發布在Internet Archive網站。

事件背景是在1989年天安門 學生運動爆發之際，徐勤先擔任解放軍38軍軍長。5月17日，他被要求率陸軍第三十八集團軍入北京執行戒嚴令，但徐勤先拒絕執行調兵令。

紐約時報2014年引述採訪過徐勤先的學者的描述，他當時表示，抗議活動屬政治問題，應該通過談判解決，不應該動用武力。他曾告訴歷史學者楊繼繩「自己寧殺頭，不做歷史罪人」。

報導指出，解放軍中直接違抗軍令的事件十分罕見。抗命之後，徐勤先很快被捕，他先被開除中國共產黨黨籍，次年被軍事法院判處五年有期徒刑，之後進入秦城監獄服刑。

徐勤先2011年接受香港蘋果日報採訪談到當年自己的決定，他表示：「已經過去的事，就無所謂後悔了。已經做了嘛！要不然就不要做，做了就沒什麼後悔的。」