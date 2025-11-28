我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

拒壓鎮學生 六四「抗命將軍」徐勤先 6小時受審片曝光

中國新聞組／北京28日電
六四抗命將軍徐勤先受審視頻曝光。(視頻截圖)
六四抗命將軍徐勤先受審視頻曝光。(視頻截圖)

六四「抗命將軍」徐勤先1990年在軍事法庭受審6小時影片近日流傳網路，由於他當年違抗命令、拒絕調兵進入北京鎮壓學生，徐勤先被捕後開除黨籍，並進入秦城監獄服刑。雖然徐勤先的名字如今已漸漸被人淡忘，但影片再現令不少人回憶起當年歷史。

來源：YouTube

德國之聲中文網報導，原中國政法大學教師吳仁華是六四運動親歷者和研究者，他本周在X平台上發布一段時長超過6小時的影片鏈接，內容為解放軍將領徐勤先少將1990年在軍事法庭受審的過程。原影片發布在Internet Archive網站。

事件背景是在1989年天安門學生運動爆發之際，徐勤先擔任解放軍38軍軍長。5月17日，他被要求率陸軍第三十八集團軍入北京執行戒嚴令，但徐勤先拒絕執行調兵令。

紐約時報2014年引述採訪過徐勤先的學者的描述，他當時表示，抗議活動屬政治問題，應該通過談判解決，不應該動用武力。他曾告訴歷史學者楊繼繩「自己寧殺頭，不做歷史罪人」。

報導指出，解放軍中直接違抗軍令的事件十分罕見。抗命之後，徐勤先很快被捕，他先被開除中國共產黨黨籍，次年被軍事法院判處五年有期徒刑，之後進入秦城監獄服刑。

徐勤先2011年接受香港蘋果日報採訪談到當年自己的決定，他表示：「已經過去的事，就無所謂後悔了。已經做了嘛！要不然就不要做，做了就沒什麼後悔的。」

2021年1月，86歲的徐勤先在河北石家莊去世。

六四抗命將軍徐勤先受審視頻曝光。(視頻截圖)
六四抗命將軍徐勤先受審視頻曝光。(視頻截圖)

解放軍 六四 天安門

上一則

傷害罪降為虐待罪？中「婚前同居屬家庭成員」引熱議

下一則

宏福苑火災已128死 香港明起三日降半旗誌哀

延伸閱讀

德「開放式監獄」無鐵窗可外出 各邦比例不同掀議論

德「開放式監獄」無鐵窗可外出 各邦比例不同掀議論
路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊
遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據

遭五角大廈點名應列「協助解放軍」企業名單 阿里駁斥：毫無依據
中嗆日升級 黃海軍演延長8天 傳福建艦參與

中嗆日升級 黃海軍演延長8天 傳福建艦參與

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險