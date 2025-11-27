促生育 四川省新規：婚假由5日延長至最多25日

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
四川省人大常委會26日表決通過關於修改「四川省人口與計劃生育條例」的決定，大幅增加婚假。（圖／取自「四川人大」微信公眾號）
四川省人大常委會26日表決通過關於修改「四川省人口與計劃生育條例」的決定，大幅增加婚假。（圖／取自「四川人大」微信公眾號）

中國各地官方近期不斷修改當地人口與計生條例規定，完善各種假期，而四川省最新規定顯示，當地婚假由5天延長到最多25天，成為最新一個大幅延長婚假的省份。

據央視新聞援引「四川人大」微信公眾號消息，11月26日四川省十四屆人大常委會第二十二次會議表決通過關於修改「四川省人口與計劃生育條例」的決定。條例修改的主要內容包括，依法登記的夫妻享受婚假25日，登記前參加婚前醫學檢查的增加5日。

另外也延長生育假、延長男方護理假，並明訂子女三周歲以下的夫妻，每年享受十個工作日育兒假。同時要求，縣級以上地方人民政府應當統籌多管道資金，建立合理的生育休假成本共擔機制。

此前四川省的婚假僅有5日。

另據新華網9月報導，據不完全統計，除四川外，全中國已有包括山西、河北等在內的27個省份延長了婚假，延長後的婚假時長在10至30天不等。

原先地方婚假主要依據1980年發佈的「關於國營企業職工請婚喪假和路程假問題的通知」中的有關規定，按照3日婚假標準執行。近年為鼓勵晚婚晚育，各地在人口與計劃生育條例中規定了天數不等的「晚婚假」或延長婚假。

2015年全國人大刪除了鼓勵晚婚晚育的法律條文，2021年提出適齡婚育。目前山西省依法登記的夫妻可享30日婚假，浙江省13日、山東省最多18日、河南省最多也達28日。

不過新華網曾透過調查報導指出，多地雖然延長了婚假，但不少行業婚假被「打折」較為普遍，「有假不能休」、「不敢休」不在少數。有北京市民說，休婚假要排隊，北京市規定婚假10日，自己只休了5日。

民政部統計，2024年全中國結婚登記對數為610.6萬對，結婚率為4.3‰；依法辦理離婚手續351.3萬對，離婚率為2.5‰。2024年結婚對數創下自1980年以來的最低紀錄。2025年上半年結婚登記為353.9萬對，同比增加10.9萬對。

計劃生育 微信 河南

上一則

香港宏福苑大火震驚全球 教宗良十四世與各國領袖致哀

