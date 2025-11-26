清華保研生緬懷亡父獲百萬讚 挨轟「不孝子」 本人喊冤

當事人呼籲停止網暴造謠來源。(視頻截圖)

抖音 網友「@我是柚子」近日發布文章「鄢水平，其實你當爸爸很有水平」，講述自己努力求學、考上清華大學研究生候補名單之際，父親卻因癌症 離世的故事，文章迅速引發廣泛共鳴，幾日內轉評讚總量突破200萬。

極目新聞報導，文章中，該名網友回憶父親鄢水平節儉樸實：沒有一件像樣的羽絨服，冬天只能靠多件毛衣禦寒；為省50元買硬座通宵返鄉；出門打工後從二樓工地摔落，右腳感染真菌卻未向家人透露。直到5月底因疼痛難忍到醫院檢查，才發現已是肝癌晚期。

父親怕耽誤子女學業與工作，直到6月底才同意家人通知姊姊返家。當時「@我是柚子」正在備考期末，姊姊7月初才悄悄告訴他病情，並轉述父親擔心自己等不到兒子回來。

得知消息後，他連夜訂機票 ，帶上拍立得相紙準備與父親合照。飛機上拍下的雲與晚霞，是他打算向父親分享的景色。然而等他抵達家中，父親已在姊姊通知後四小時離世，未等到他最後一面。購物車中那件還沒來得及下單的羽絨服，也成為他至今的遺憾。

文章以兒子「寫給父親」的方式結尾：「爸爸，我努力奔前程，也被清華候補錄取了。又要過年了，你能回來看看我嗎？鄢水平，你當爸爸真的很有水平。」

故事獲得大量網友支持，但也有少數人曲解內容，指責他因期末考試與保研而未見父親最後一面。

據報導，「@我是柚子」25日發布視頻，回應了「為了保研清華，我成了不去見父親最後一面的不孝子」的謠言。他表示自己本名為鄢開耀，他未能見到父親，是因家人刻意隱瞞病情、通知得太晚，與保研無關。「如果早知道，什麼清華北大、獎學金都不重要。」他指出，父母文化程度不高，只希望他靠知識改變命運，因此選擇隱瞞。寫下這段經歷，是希望提醒更多人珍惜身邊的親人。

據悉，鄢開耀現為山東大學管理學院2022級本科生，畢業於江西興國平川中學，曾獲國家獎學金、國家勵志獎學金、山大「自強之星」、優秀學生獎等多項榮譽。

2024年7月初，期末周最後一天，他接到父親病危電話後立即返家處理後事，也自此承擔起家庭經濟重擔。為維持家中開銷，他在大四期間同時兼任多份工作：兩份校外兼職、三段家教、兩段助研及一段助教。最忙時，他從早上6時工作到晚上11時，一天僅吃三個包子。工作後仍需自習，再深夜回宿舍。

壓力之下，他曾在搬運物資途中疲憊崩潰，想到父親多年在外務工、日夜辛苦，卻未能親口說一句「辛苦了」，情緒瞬間失控。導師洪瑞陽得知後安慰他：「慢慢來，累了就哭出來，沒事的。」

鄢開耀表示，父親去世後，他才真正理解「愛的重量」。他希望自己的經歷能提醒更多人：不要等來不及，才懂得如何愛家人。