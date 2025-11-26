我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

曾操作機械手臂縫葡萄…華為天才少年「稚暉君」成公司老董

中國新聞組／北京26日電
彭志輝目前還同時擔任智元機器人的聯合創始人、總裁兼CTO。（取材自北風窗）
曾以「天才少年」身分加入華為、年薪高達201萬人民幣（約28萬美元）的「稚暉君」彭志輝，於2022年離職後，如今成為了一家上市公司的董事長。彭志輝在2021年曾發表一段視頻，內容為他製作出一隻機械手臂「Dummy」，在廁所遠端操作如何替一顆葡萄完美縫線，視頻當時讓中國網友驚嘆連連，相關消息還登上微博熱搜。

第一財經網報導，上緯新材料科技股份有限公司25日召開2025年第三次臨時股東會。根據公司公告披露，本次臨時股東會通過累積投票制的方式選舉了彭志輝、田華、周斌、姜青松、鈕嘉為公司第四屆董事會非獨立董事。

此外，根據智元機器人官網消息，彭志輝目前還同時擔任智元機器人的聯合創始人、總裁兼CTO，姜青松則為智元機器人的合伙人、高級副總裁和營銷服總裁，鈕嘉則為智元機器人的合伙人、副總裁和首席人力資源官。

根據公告顯示，同日上緯新材召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉彭志輝擔任公司第四屆董事會董事長。彭志輝還將擔任公司戰略與可持續發展委員會的主任委員。

在來到智元機器人之前，彭志輝曾經擔任過OPPO上海研究院算法工程師，華為技術有限公司主任工程師。

至於具體職責與公司管理方面，上緯新材在公告中披露，「公司管理團隊由在公司全職工作的田華先生（CEO）、周斌先生（聯席CEO兼CTO）、章彪先生（CFO）、李元先生（董事會秘書）組成。」

而彭志輝、姜青松、鈕嘉仍在智元創新（上海）科技有限公司任職，不在公司擔任除董事以外的其他行政職務。

「智元系通過此前的資本手段進行要約收購，通過董事會換屆，能夠在公司治理的層面上獲得更多影響力，這也是相對常規的操作。」中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥表示，真正的看點在於治理結構變化背後的產業協同預期。

袁帥認為，隨著「智元系」背景的成員在董事會層面的影響力提升，雙方在材料製造與機器人落地場景上的合作是否會進一步深化，是上緯新材和智元機器人未來協同潛力能否真正釋放的關鍵。

