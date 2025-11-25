我的頻道

四川男被拐打黑工11年 30年執著尋親 只追回38萬薪水

中國新聞組／北京25日電
在身分確認前，警方給金福春拍攝的照片。（取材自封面新聞）
四川一名男子1995年為尋找被拐賣的妻女，遭同村人販子誘騙，輾轉河南金礦、山西黑煤窯等多地被強制勞動，卻從未領過工資。近日他被警方送回家，並追回38萬元（人民幣，下同，約5.35萬美元）薪水。

極目新聞報導，金福春被發現時正在山西一攪拌場勞作，對方說是「收留」的特殊人員，他的弟弟說，「他到處打工，幹最苦最累的活，從未領到過工資」。對此，該企業負責人趙登帆表示，自己是好心收留，金福春是「自願勞動」。金福春則稱，自己討要過工資，但對方說，他是沒有戶口的「黑人」，辦不了手續，發不了工資。

30年的執著尋親，11年的艱難辛勞，金福春的遭遇令人痛心同情，也撕開了滲血的社會瘡疤。當他歷盡顛沛和苦難，拖著疲憊老邁的身軀回到故鄉時，面對的卻是妻子已經離世12年的悲傷現實。

報導稱，據金福春所言，他在該企業打工11年，從事打水泥、管攪拌機等高強度勞動，最忙的時候一天只睡4小時，卻未獲分文工資。企業僅支付3000元醫藥費和5000元「遣返費」。如果這情況屬實，就已經超越了正常勞動的範疇，幾乎可以說得上是「壓榨」。

經歷了媒體曝光、警方協調後，金福春終於拿到38萬元勞動報酬補償款。以11年的工作時間計算，每年勞動報酬僅3.45萬元，如此微薄的收入，與他的付出嚴重不對等。

金福春的家庭悲劇，不能以追回部分工資草草收尾。涉事企業是否涉嫌強迫勞動罪，必須徹底調查；違法用工的代價不能如此輕描淡寫，應依法嚴懲以婁效尤。同時，監管缺位的問題也必須深究，如有瀆職行為，同樣應當嚴肅追責，填補制度漏洞。

唯有讓違法者付出沉重代價，讓監管者真正負起責任，讓法制的防護網織密紮牢，才能避免下一個「金福春」的出現，才能讓每個勞工都能在有尊嚴、有保障的環境中工作生活。

