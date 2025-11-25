國際奧委會宣布：排壇傳奇郎平 獲教練終身成就獎

郎平(右)與古巴摔跤教練迪亞斯共同領取國際奧委會教練終身成就獎。(取材自央視新聞)

國際奧委會24日宣布，來自中國的排球教練郎平和來自古巴 的摔跤教練勞爾-德-赫蘇斯-特魯希略-迪亞斯獲得國際奧委會教練終身成就獎。

央視新聞報導，國際奧委會教練終身成就獎於2017年設立，由國際奧委會運動員團隊委員會發起，每年評選出一男一女兩位傑出教練，旨在表彰教練在運動員場上場下發展過程中發揮的不可或缺的作用。

江西體育領域創作者「醉臥浮生」報導，作為前中國女排的功勳教練，郎平如今再獲殊榮，她與迪亞斯共同領取由國際奧委會頒發的教練終身成就獎，由國際奧委會主席克里斯蒂-考文垂和國際奧委會運動員隨行人員委員會主席謝爾蓋-布勃卡共同頒發。

郎平是排壇的傳奇人物，她在球員時代作為中國女排「五連冠」的絕對核心成員，被外界譽為「鐵榔頭」。郎平率領中國女籃斬獲1981年第2屆世界杯冠軍、1982年世界女排錦標賽冠軍、1984年洛杉磯奧運 會金牌等多項榮譽，成為1980年代世界女排「三大主攻手」之一。

報導指出，郎平在退役後轉型成為排球教練，在2013年出任中國女排主教練，率領處於低谷的中國女排重回巔峰，在2016年里約奧運會率隊時隔12年再捧奧運金牌；2019年率領中國女排以11連勝的不敗戰績，成功奪得女排世界杯冠軍，幫助中國女排斬獲三大賽第十冠。