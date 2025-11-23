女光腳踩三亞超市水族箱擦玻璃 顧客：愈想愈不是滋味

女員工光腳踩水族箱擦玻璃，引發顧客對衛生和員工安全的疑慮。（取材自華商報大風新聞）

近日有網友發視頻反映，稱海南三亞一家超市裡，一名女員工脫掉拖鞋，站上1米高的水族箱裡，光著腳踩進光滑的草蝦的箱底，用抹布擦拭玻璃，質疑這種搞衛生的方式影響了食安，想起自己幾天前在這裡買的海鮮，稱「現在知道海鮮為什麼是『鹹』的了」。超市在看到視頻後稱，已將該區域海鮮全部下架，官方也介入調查。

據華商報大風新聞報導，這名網友發布的視頻近日引來網上不少討論，發布者稱，事發三亞市吉陽區旺豪超市，「這樣做是乾淨還是不乾淨呢？不做衛生，又說展示的水族缸不乾淨；做的話還擔心安全。這衛生非得這麼搞嗎？」，「人家明目張膽擦得很認真。這樣做到了既乾淨又埋汰，數天前我在這買過魚，愈想愈不是滋味」，「現在知道海鮮為什麼是『鹹』的了」。

此事引發網友熱議，除衛生問題，網友也關注員工的安全問題：「這樣做很危險，因為是玻璃水缸，就怕突然腳底一滑摔倒，腳也可能被割到或者被海鮮蜇傷，腳被魚蝦蟹的殼弄破了也容易感染」。

三亞市吉陽區旺豪超市工作人員回應稱：「是腳踩進去的，我們不知道他們是這樣做的，平時沒注意看啊」，並指「海鮮那邊是員工搞的（衛生），因為那塊海鮮不是我們超市的，他是個人（承包）的，是他們員工負責衛生」。

工作人員承認這樣做起不到保潔作用，搞衛生要用專業工具，而且確實有安全風險，「超市每天下班前都是要搞衛生的。我這邊會去反映給他們說一下」。

稍早前，超市方回應媒體稱，視頻中的女子是供應商的一名工作人員，超市已經向其所在的供應商反映，並對其做出警告處理，如果再出現類似問題會做出處罰。目前，超市接到顧客投訴後，已對該區域所有海鮮下架處理。

海南三亞12345政務便民熱線人員則表示，接到投訴後已第一時間轉相關職能部門處理。