1噸鴨絨爆漲到58萬 300元以下買不到真羽絨？專家教判別

不少網友紛紛求建議，不知道是否買到真羽絨衣。（取材自微博）

寒潮來襲，羽絨服迎來「漲價狂潮」。據青島羽絨市場行業人士指出，現在養鴨子的特別少，羽絨價格一天一個價，90%的白鴨絨最低的時候1噸17萬元(人民幣，下同)，現在差不多58萬元，鵝絨現在是98萬元1噸。一件成人短款羽絨服，差不多需要100隻鴨的絨，成本飆升致正規廠家出廠價逼近千元。

大象新聞報導，成本上漲，不少商家也直言「真羽絨服不會便宜」，有商家稱：「別說300元，400元、500元也買不到好的羽絨服。」還有商家把「真羽絨」的「起步」價位直接提高到了700元。

除了根據價格選擇，也有業內人士從顏色、面料等方面提出建議。魯中晨報報導，有乾洗店店主建議：「大家在購買羽絨服時，可以盡量挑選黑色、白色、綠色、粉色、杏色，千萬不要買軍綠色、酒紅色、咖啡 色、卡其色。」

羽絨服挑選還有這麼多門道？消息一出，引起網友熱議。有網友分享自己的購物經驗，認為低價的羽絨服也有質量好的。也有不少網友紛紛求建議，不知道自己是否買到了真羽絨服。

據報導，中國羽絨工業協會信息部主任祝煒指出，一件羽絨服，假設填充絨子含量90%的白鴨絨、填充量150克，按照目前羽絨原材料價格，成本約63-83元，加上面輔材料和人工，核心成本在126元至248元之間，再算上其他成本，合理售價不太可能低於300元。

但是，如無質量問題，300元以下的羽絨服可能存在幾種情況：幾年前的庫存產品、填充量在100克以下的輕薄羽絨服、面輔材料基礎款、兒童款，以及填充羽絨絨子含量為70%、80%或灰鴨絨合格品。

媒體調查後發現，市場上低於300元的真羽絨服並不少。例如，部分品牌在清庫存時，會將原先的羽絨服折價銷售，其中不少低於300元，但從填充物看，確實是真羽絨。

報導指出，選購羽絨服時除了看標籤判別內容物，消費者還能透過簡單的「一摸、二按、三聞」現場初步判斷：

「摸」是感知填充物質感，用手輕輕捏住羽絨服的主體部分，反覆揉捏感受其中的填充物。如果手指能明顯感覺到有很多硬硬的小桿狀物，說明這件羽絨服的羽毛梗含量較高，或者是粉碎毛片，絨子含量可能偏低，保暖性會打折。如果羽絨服摸起來非常柔軟，只有一團團柔軟的「朵絨」感，說明絨子含量高，品質好。

「按」則是測試蓬鬆回彈性，用手按壓羽絨服主體，鬆開後觀察。優質羽絨服會迅速回彈恢復原狀，說明蓬鬆度好，羽絨含量高。如果回彈很慢或留下壓痕，則可能填充了雜質或劣質羽絨。