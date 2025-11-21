600億商業聯姻…最美光二代下月將嫁給霸王茶姬老董

高海純。（取材自界面新聞／視覺中國圖）

近期，一則婚禮請柬在商界引發連鎖熱議。天合光能創始人高紀凡夫婦發出婚禮邀請，其女高海純將與霸王茶姬創始人張俊傑喜結連理，據邀請函信息，婚禮將在12月15日舉辦。據悉，兩人已於今年6月訂婚。

光伏巨頭和茶飲龍頭董事長傳出喜訊背後，是兩家總市值超過人民幣600億元（約84.38億美元）的上市公司商業聯盟。截至11月20日收盤，天合光能市值為人民幣417.3億元（約58.63億美元）；霸王茶姬市值為26.1億美元（折合人民幣約185.74億元）。

澎湃新聞報導，1997年，高紀凡在江蘇常州創立天合光能。近年來，「光二代」們進入接班高峰期，有「最美光二代」之稱的高海純逐漸擔起重任。

1993年出生的高海純曾任天合光能執行總裁、戰略投資部副總經理等職。今年1月，天合光能公告，全體董事一致同意選舉高海純為公司第三屆董事會聯席董事長。高紀凡繼續擔任公司董事長、執行事務董事及總經理職務，指導公司總體戰略規畫及經營管理工作。高海純還兼任公司新設的解決方案事業群總裁一職。

過去20多年來，作為光伏老兵的高紀凡帶領天合三次穿越行業周期。光伏市場收縮之際，天合光能正加速拓展第二曲線新戰場。

身為天合富家董事長兼總裁的高海純，注定將在其中扮演重要角色。她曾稱，從光伏組件產品到全面智慧能源解決方案，這是天合自成立以來變化最大的一次戰略躍遷。

據報導，張俊傑原名張軍，現年30歲，2017年6月在雲南昆明創立霸王茶姬品牌。從昆明出發，霸王茶姬一路將門店開到全國各省市；2018年成立海外事業部，截至今年6月末，該公司海外門店網路擴展至208家，覆蓋馬來西亞（178家）、新加坡 （16家）、印度 尼西亞（8家）、泰國 （5家）及美國（1家）五大市場。

據界面新聞報導，11月20日晚，天合光能回應稱，高海純與張俊傑將於近期舉行婚禮，並感謝大家的祝福。天合光能相關負責人表示，雙方相識於青年企業家學習活動，已登記結婚，由於此事屬於個人事務，也期待大家給予一定的私人空間。雙方公司均為上市公司，目前尚未有任何關聯交易或商業合作。