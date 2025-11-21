我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

中國新聞組／北京21日電
小米SU7 Ultra的「挖孔機蓋」糾紛，引發車主集體提告。（視頻截圖）
小米SU7 Ultra的「挖孔機蓋」糾紛，引發車主集體提告。（視頻截圖）

小米集團董事長雷軍一向是小米「首席代言人」，出了事卻立馬被劃清界限？近日，百餘位小米SU7 Ultra車主集體控告小米涉虛假宣傳案開庭，小米法務在庭上直接「切割」雷軍，稱「非技術背景」、「不懂結構」的雷軍此前在微博發表相關言論有「認知偏差」、「不算數」，「不能代表公司承諾」。這波「打工人背刺老闆」的神操作讓全網看傻眼，有網友諷「雷軍天塌了」，「那以後雷軍發的微博都不用看了吧」。

綜合電商派、海報新聞報導，一直以來，雷軍都是小米最大的推銷員，但小米「最強」法務出手，給雷軍幹懵了。今年5月，有車主質疑小米SU7 Ultra的碳纖維雙風道前艙蓋實際與宣傳不符，要求退車或全額退還2萬元（人民幣，下同，約2814美元）定金，但小米僅願最多補償2萬積分，100多名車主聯合維權控告小米涉虛假宣傳，要求退還2萬元定金並賠償3倍定金。

11月10日，案件首次在南京秦淮法院開庭，小米法務團隊突然當場拿出84頁、14組新證據，反駁車主「虛假宣傳」說法，稱「雷軍不建議買，沒有欺詐故意」、「雷軍不懂結構，發的微博不算數」、「宣傳內容不在合同內，不違約」。庭審推遲至11月20日。

此前在發布會上，雷軍曾特別強調「量產車和原版車非常的不一樣」，並提醒消費者：「有點小貴，所以我也不推薦大家購買。」小米法務因此主張雷軍並不存在欺詐故意；小米SU7 Ultra選裝價4.2萬元的挖空機蓋，量產時是照原型車做的，當初宣傳的賽車級雙風道、散熱提壓功能並未寫進購車合同裡，因此構不成違約。

然而，雷軍曾發布微博親自為產品背書，強調碳纖維前艙蓋不僅改了外觀，內部結構也改了。只不過後來，他又對該微博內容進行編輯，刪除掉關於「雙風道直接導向輪轂，支持輪轂散熱」的描述。小米法務對此辯解稱，雷軍不懂結構，宣傳時亂發微博，經提醒後已經改了。

報導稱，雷軍的個人IP是小米最寶貴的品牌資產之一，如今小米法務為贏得官司，卻「殺敵一千、自損八百」，直接將「鍋」甩在了雷軍頭上，這樣的辯護邏輯引發大量網友吐槽：「原來雷軍說話不算數」，「棄帥保車，小米確實不按套路出牌」，「為打贏官司把老闆架在火上烤，小米法務牛逼」。

就在幾天前，雷軍還連發數條微博強調小米汽車的安全理念，強勢回擊「小米汽車重顏值輕安全」的謠言。網友則跟著小米法務有樣學樣，反問道：「這次雷軍發的微博算不算數呢？」引發公眾對雷軍個人IP與品牌責任邊界的討論。

雷軍。（視頻截圖）
雷軍。（視頻截圖）

