給1套房再每月付3000元 鄭州婦為何全網徵求乾女兒？

快訊

中國新聞組／北京21日電
馬姓婦人全網求認乾女兒，並稱給房給錢還給工資。（取材自小莉幫忙）
馬姓婦人全網求認乾女兒，並稱給房給錢還給工資。（取材自小莉幫忙）

鄭州一位75歲馬姓老婦人近日向媒體求助，稱希望找一個乾女兒來照顧自己，她願意給一套房和40萬（人民幣，下同）財產，每月再付3000元工資。馬姓婦人稱自己已離婚，有兩個女兒，一個「突然不管我了」，一個是生活無法自理的殘疾人。媒體找到她的大女兒，對方稱她沒工作無法管，除非把她逼成精神病；對於母親要送房產找乾女兒，她的回答是「隨便」。

據小莉幫忙報導，馬姓婦人自稱，她早年離婚，有兩個女兒，和家裡親戚也沒有來往，一直是獨自在鄭州生活。她的身體不太好，患有哮喘，需要長期用藥，「走路100米都走不動，家裏亂七八糟，沒力氣收拾......」。

馬婦稱，她的大女兒在外地工作，以前也經常聯繫，但最近女兒突然不管自己了。「她說我的財產她也不要，要和我斷絕關係」，至於原因自己不知道。40多歲的二女兒是一名殘疾人，獨自生活都很困難，更別提來幫助自己了，所以現在就想找一個乾女兒來照顧自己。

「以後會將現在住的這套房子留給患有疾病的二女兒，剩下的一套房產以及財產可以留給乾女兒。怕我以後連一口熱乎飯也吃不上，萬一出什麼狀況，倒在路上沒人管我......」她說。

小莉幫忙聯擊上馬婦的大女兒，對方在得知來意後直接掛斷電話，再次撥通後說：「我自己也沒有工作，我怎麼管啊，她願意的話我把她帶到農村去，非要把我逼成精神病的話我也沒辦法」。對於母親想找乾女兒，她回答：「隨便，那都是她的東西，我管得著嗎？」。

律師席軍旗認為，根據「民法典」和「老年人權益保障法」規定，贍養父母是成年子女的法定義務。二女兒若被鑑定為無民事行為能力人或限制民事行為能力人，不需要承擔贍養老人的義務。馬姓婦人作為完全民事行為能力人，自然可以與法定繼承人以外的其他人簽訂遺贈撫養協議。

馬姓婦人並通過新聞報導鏡頭全網求認乾女兒：我真心對她，她真心對我，我可以把我的另外一套房產和40萬財產給她，每個月再支付3000元工資，並強調「我的脾氣很好，不會百般挑剔」。

不過馬婦認乾女兒事件看在部分網友眼裡覺得難以置信：「別信。若真有給一套房、40萬財產的好事，身邊的人早就搶著幹了」，「房產和40萬必須先給，並公證。過程中雙方留好照顧痕跡。不過這種和保母沒區別了」，「鄭州沒有敬老院嗎？」，「不可能的事情」，「直接雇保母不是一樣？」。

有網友則質疑「咋可能不知道大女兒不照顧自己的原因」，「其中可能有些關鍵沒說」。但也有年輕網友直接提問：「要乾孫子嗎？我有能力照顧你到120歲」。

鄭州

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

17歲女被繼父性侵 錄視頻向母求救 法院竟然只判4年

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

