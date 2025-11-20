在柬埔寨涉販運人口 中國網紅「橙子姐姐」被捕

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
網紅「橙子姐姐」被柬埔寨警方逮捕。（視頻截圖）
網紅「橙子姐姐」被柬埔寨警方逮捕。（視頻截圖）

抖音擁有十多萬粉絲的網紅「橙子姐姐」，12日在柬埔寨西哈努克港突然失聯引起關注。柬埔寨警方通報，指「橙子姐姐」因涉嫌網路詐騙及與不法集團非法跨境販運人口，13日被警方逮捕，目前正被羈押於金邊白梳監獄。

柬中時報報導，「橙子姐姐」原名張慕澄，26歲，當地法院指控其在今年10月至11月期間參與多宗網路詐騙活動，並涉嫌與不法集團合作，從事非法跨境人口販運犯罪。報導引述消息人士稱，涉案犯罪所得曾流入張慕澄名下銀行帳戶。

「橙子姐姐」發布的最新一條影片是在11月初赴柬埔寨稱找男友「龍哥」。其家人稱她原計畫13日從柬埔寨飛回中國，12日開始失聯，並在14日開始發布三條尋找橙子姐姐的短片。事件一度引發「橙子姐姐」墜入電騙集團陷阱的擔憂，網民發起全網尋人。目前，其男友「龍哥」電話也停機且同步失聯。對於柬埔寨警方的通報， 其家人暫未回應。昨日，「橙子姐姐在柬埔寨涉詐被抓」詞條登上微博熱搜榜。

截至19日，橙子姐姐的社交帳號有13.3萬粉絲。紅星新聞記者聯繫自稱橙子姐姐家屬的帳號，該帳號從14日起發布三條尋找橙子姐姐的視頻，截至發稿時，尚未得到任何回覆。

柬埔寨 詐騙 抖音

