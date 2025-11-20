我的頻道

華郵：白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

全運會／差0.04秒…吳艷妮百米欄只拿銀牌 淚撒頒獎台

中國新聞組／北京20日電
賽前豪言「只許成功」的吳艷妮，在領獎台上捂臉痛哭。（取材自鳳凰網體育）
賽前豪言「只許成功」的吳艷妮，在領獎台上捂臉痛哭。（取材自鳳凰網體育）

差了0.04秒，吳艷妮獲全運會100米欄銀牌，賽後吳艷妮悶悶不樂，沒有笑容，頒獎禮上難掩失望，掩面落淚。

來源：YouTube

第15屆全運會田徑項目的比賽繼續19日在廣州奧體中心舉行，在壓軸的女子100米欄決賽中，四川選手吳艷妮跑出12秒85的賽季最好成績。無奈廣東選手劉景揚狀態更佳，跑出12秒81的個人最好成績，獲得冠軍。

封面新聞報導，和四年前最大的不同是，這次拿到亞軍後，吳艷妮對四年後沒有那麼自信，對於被問到下一屆是否要堅持圓夢、參加全運會時，吳艷妮表示：「再說吧，下一屆再說吧，因為我每年的任務和目標都很重，明年最重要的任務就是亞運會。我現在心情有點不太好，沒有想那麼多，沒有什麼安慰自己的方式，就是繼續努力。」

2017年天津全運會季軍、2021年陜西全運會亞軍，2025年吳艷妮依然和冠軍失之交臂。

據報導，天津全運會時，吳艷妮年僅20歲，以小將姿態出賽的她可以算有一個不錯的開場——13秒36和一枚銅牌。對於田徑這個「成年人」的運動來說，吳艷妮可以算是年少成名的。

全運會女子100米跨欄決賽，劉景揚（右）爆冷擊敗吳艷妮、林雨薇兩大高手奪冠。（全...
全運會女子100米跨欄決賽，劉景揚（右）爆冷擊敗吳艷妮、林雨薇兩大高手奪冠。（全運會供圖）

2021年，24歲的吳艷妮依然是一名小將，她在決賽中跑出12秒91，和冠軍失之交臂。那一場比賽的混合採訪區，吳艷妮臉上甚至沒有遺憾：「我覺得還是自己，突破自我還是挺難的，大賽本來就比較緊張，只要自己盡力把每個比賽都做好，我就沒有遺憾，不後悔。第二名不要緊，下一屆全運會冠軍必定是我的，是吳艷妮的。」

遺憾的是，這次，距離冠軍又差一點，吳艷妮賽後也很失落，「我現在心情不太好，怎麼說呢，繼續努力吧。」

這兩年，吳艷妮在不斷改進自己技術，不論是起跑還是欄間，她的突破都很明顯。本賽季，吳艷妮狀態也非常穩定，在9月28日的2025全國田徑冠軍賽女子100米欄決賽中， 吳艷妮12秒90獲得冠軍，並創造個人賽季最好成績，值得一提的是，她依然是預賽和決賽，連續2槍跑進13秒。

全運會女子100米跨欄決賽，吳艷妮連續兩屆得亞軍。（全運會供圖）
全運會女子100米跨欄決賽，吳艷妮連續兩屆得亞軍。（全運會供圖）

其實決賽吳艷妮起跑反應時間很快，只有0.152秒，在決賽選手中和夏思凝並列第一，不過，由於道次的位置，吳艷妮後程衝刺上沒有看到對手，最終跑出12秒85的個人賽季最好成績，但還是無緣踏上最高領獎台。

艷妮全運會100米欄亞軍，淚灑現場。（取材自微博）
艷妮全運會100米欄亞軍，淚灑現場。（取材自微博）

