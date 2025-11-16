我的頻道

與俄做生意國課500%關稅 川普「最強烈表態」挺斷普亭金源

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

中國新聞組／即時報導
黑龍江隊選手王曼昱。（新華社）
中國第十五屆全運會16日乒乓球女單決賽，由河北隊孫穎莎對上黑龍江隊王曼昱；兩人繼四年前陝西全運會女單決賽，再一次在全運會決賽遭遇，這次的贏家還是王曼昱。由於15日的男單四強王楚欽才敗給樊振東，他和孫穎莎的「莎頭組合」雙雙無緣金牌，網友嘲諷「本屆全運會乒乓球賽的主題是『飯圈的哀嚎』」。

綜合澎湃新聞等媒體報導，自巴黎奧運後，孫穎莎和王曼昱可說是中國女子乒壇最具統治力的存在。從2024年3月的仁川冠軍賽到今年10月的北京大滿貫，兩人國際賽場連續九次交手都發生在決賽舞台，而這九場對決，孫穎莎以七勝二負占優；不過一個月前剛結束的北京大滿貫，王曼昱以4：2擊敗孫穎莎，四年前的全運會女單決賽，王曼昱也是笑到最後的人。

這次全運會交鋒，除了是兩人睽違四年再次在全運會決賽相遇，更堪稱是「地表最強賽事」的女單決賽。比賽一開始，兩人便直球對決，孫穎莎11：7拿下第一局，隨後兩人互有攻防，不斷上演逆轉戲碼，但王曼昱氣勢如虹，甚至一度在第四局打出8：2的「暴力領先」，最後連拿三局，搶先聽牌。

第五局孫穎莎提升狀態，也還了一個「暴力」的7：1，王曼昱奮力追分，將比分追到8：6，孫穎莎被迫喊出暫停。之後兩人比分緊咬，王曼昱三度搶到金牌點，但孫穎莎頑強對抗，最後以16：14拿下這一局。

在成功挽回三個賽點後，孫穎莎在第六局以6：1開局，王曼昱隨後將比分追到8平。之後雙方緊咬比分，王曼昱在10：9反超比分後喊了暫停，暫停結束後，最終11：9獲勝，以4：2擊敗孫穎莎，蟬聯全運會女單冠軍。

報導指出，王曼昱也成為繼焦志敏、鄧亞萍、張怡寧之後，第四名衛冕全運會乒乓球女單冠軍的球員。

賽後王曼昱表示，「跟莎莎交手都是抱著拚她的心態，因為自己輸多贏少，而每次比賽內容都很豐富，這場女單決賽起伏很多，我們都有階段性的堅定和犯錯，自己做得比較好的地方是韌性。」孫穎莎則說王曼昱是她特別尊敬的對手，也是最好的隊友，這次比賽給自己打90分。

然而不論是王楚欽或孫穎莎，這兩人在飯圈有超高人氣的選手此次均無緣金牌，也引發網友熱烈討論。不少人留言稱「打臉現場那幫聒噪的飯圈莎逼們」、「飯圈陷得太深，輸得合情合理」，還有人嘲諷「本屆全運會乒乓球賽的主題是『飯圈的哀嚎』」。

河北隊選手孫穎莎。（新華社）
