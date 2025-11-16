請深圳跑腿小哥代買黃金 有人現省萬元 律師提醒2風險

金飾店售賣的首飾。（央視新聞截圖）

中國11月起實施黃金稅收新制，一些商家開始低價促銷，有民眾透過深圳水貝的跑腿小哥代買金條，省下人民幣近萬元，引發民眾熱議。律師表示，這種消費模式全靠「誠信」支撐，不但存在資金安全風險，也涉及洗錢；專家也建議消費者應當到正規的銀行或者黃金實體店內購買黃金，較有安全保障。

據新京報引述央視新聞報導，11月1日實施的黃金稅收新政，對非投資性黃金的稅收抵扣規則進行了調整，直接影響了深圳水貝市場的黃金交易，導致成本上升和價格調整。

但有外地的消費者發現，水貝市場內有少量料商可以低於實時價出售黃金，隨即聯繫跑腿小哥代搶，省下了近萬元，線下代購黃金的現象也引發民眾熱議。

有人認為，現在物流快捷、透明，也無需過於擔心，否則「買張機票過來成本也挺高的」。但律師提醒，消費者找跑腿小哥線下購買黃金郵寄，行為看似簡單，實則風險極高。

律師余科良表示，讓跑腿小哥代購黃金可能存在資金安全的風險，如果遇到不誠信的跑腿小哥可能會捲款跑路，其次還會涉及洗錢的風險。他強調，這種人貨分離、貨物與資金分離的模式，是公安機關和金融機構重點監控的行為。

此外，專家提醒，黃金價 值高、體積小，在快遞運輸過程中是高風險物品，有丟失、損毀、調包等風險。建議消費者應當到正規的銀行或者黃金實體店內購買黃金，同時向商家索要正規的交易憑證和發票，確保自身權益。