我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

請深圳跑腿小哥代買黃金 有人現省萬元 律師提醒2風險

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金飾店售賣的首飾。（央視新聞截圖）
金飾店售賣的首飾。（央視新聞截圖）

中國11月起實施黃金稅收新制，一些商家開始低價促銷，有民眾透過深圳水貝的跑腿小哥代買金條，省下人民幣近萬元，引發民眾熱議。律師表示，這種消費模式全靠「誠信」支撐，不但存在資金安全風險，也涉及洗錢；專家也建議消費者應當到正規的銀行或者黃金實體店內購買黃金，較有安全保障。

據新京報引述央視新聞報導，11月1日實施的黃金稅收新政，對非投資性黃金的稅收抵扣規則進行了調整，直接影響了深圳水貝市場的黃金交易，導致成本上升和價格調整。

但有外地的消費者發現，水貝市場內有少量料商可以低於實時價出售黃金，隨即聯繫跑腿小哥代搶，省下了近萬元，線下代購黃金的現象也引發民眾熱議。

有人認為，現在物流快捷、透明，也無需過於擔心，否則「買張機票過來成本也挺高的」。但律師提醒，消費者找跑腿小哥線下購買黃金郵寄，行為看似簡單，實則風險極高。

律師余科良表示，讓跑腿小哥代購黃金可能存在資金安全的風險，如果遇到不誠信的跑腿小哥可能會捲款跑路，其次還會涉及洗錢的風險。他強調，這種人貨分離、貨物與資金分離的模式，是公安機關和金融機構重點監控的行為。

此外，專家提醒，黃金價值高、體積小，在快遞運輸過程中是高風險物品，有丟失、損毀、調包等風險。建議消費者應當到正規的銀行或者黃金實體店內購買黃金，同時向商家索要正規的交易憑證和發票，確保自身權益。

金價

上一則

中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園

下一則

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

延伸閱讀

龐氏騙局逼死豐原5口 主嫌遭求刑15年 友人嘆：1命才3年

龐氏騙局逼死豐原5口 主嫌遭求刑15年 友人嘆：1命才3年
挖到寶… 遼寧探明中國首個千噸級金礦 創紀錄

挖到寶… 遼寧探明中國首個千噸級金礦 創紀錄
金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手

金價今年為何漲翻天？這國央行偷偷大買可能是幕後推手
中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英