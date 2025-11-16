我的頻道

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

中國新聞組／北京16日電
「神仙打架」終分勝負，樊振東4比2戰勝王楚欽，晉級乒乓球男單決賽。（取材自上觀新聞）
第15屆全運會乒乓球男單半決賽的巔峰對話正式上演。在這場「神仙打架」般的世界最強對話中，樊振東15日以4比2逆轉王楚欽，挺進男單決賽，朝第六枚全運會金牌前進。賽後，樊振東接受採訪稱，王楚欽現在的能力實力是國乒絕對的領軍人物。

綜合媒體報導，樊振東表示，「首先我們兩個都發揮了非常高的水平，包括比賽，其實比分不管是交替還是說接近，我覺得都是打到關鍵分，所以作為我來說，我覺得今天相對來說的話達到了自己賽前的準備或者說想的一些東西，不管在領先還是落後，我覺得自己還是能夠相對冷靜的去處理每一個球。」

他說，「其實今天我覺得首先還是想打好每一分，然後盡可能的去給他施加一些壓力，他現在整個這種能力、實力也是中國隊絕對的領軍（人物），對於我來說，今天自己在給他壓力，然後自己盡量減少犯錯誤這方面我覺得做得不錯，所以最後也出現了機會，也把握住了機會。」

樊振東總結與王楚欽的半決賽：「我認為自己的心態和專注做得不錯，王楚欽作為中國乒乓球絕對的領軍人物，對於我來說，這場球我希望自己有一些亮點，但又擔心過程中自己會有一些不必要的包袱，所以今天不管是領先還是落後，自己一直是抱著拚、釋放自己的角度和態度去面對每一個球。」

王楚欽總結該場比賽，回應輸給樊振東，他表示：「開局和第三局焦灼的時候，自己做得還不錯，到後面自己的思想還是出了些問題，比賽的時候起伏大了些，很多球沒能耐得住性子。」

王楚欽談樊振東狀態稱：「這次感覺他狀態非常好，我們打的時候會感覺到他很多球能力比以前更強。」

此前展望半決賽時，王楚欽曾表示，對陣樊振東，是自己很期待的一場球，好久沒有交手，又是在全運會這樣的舞台，包括自己也看樊振東這次比賽整個狀態都非常的好，一路沒有太多給他造成困難的局面，而且他的對手都不弱，他的整個競技水平，通過奧運會之後還依舊保持在高點，包括對於比賽的理解是目前世界上所有乒乓球運動員中最強的，自己擺正心態，向他學習。

據相關數據顯示，本場比賽前，王楚欽與樊振東已交手32次，樊振東以25勝7負占據歷史優勢。

樊振東（右）與王楚欽（左）在賽事現場。（取材自上觀新聞）
樊振東（右）與王楚欽（左）在賽事現場。（取材自上觀新聞）

