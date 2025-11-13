我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

火過Labubu？ 全運會吉祥物「大灣雞」 23習武少年扮演

記者林宸誼／綜合報導
全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱，成為新晉網紅，周邊商品也銷售走俏，不少熱門款式還賣斷貨。（視頻截圖）
全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱，成為新晉網紅，周邊商品也銷售走俏，不少熱門款式還賣斷貨。（視頻截圖）

中國第15屆全國運動會日前在廣州開幕，而此次全運會的吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」走紅，不僅收穫了來自民間「大灣雞」的暱稱，成為新晉網紅，周邊商品也銷售走俏，不少熱門款式還賣斷貨。

來源：YouTube

中國經營報報導，不少網友表示，「大灣雞」愈看愈萌，於是忍不住購買了相關周邊。像是吹泡泡掛飾、12生肖盲盒、醒獅掛飾等款式非常受歡迎。其中，12生肖盲盒在一些線下和線上店鋪都出現斷貨，二手平台已經有了溢價現象。有網友笑稱，全運會有自己的Labubu，還有網友直言「大灣雞吊打Labubu」。

全運會和殘特奧會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」原型為中華白海豚，名字分別取自成語「喜氣洋洋」、「其樂融融」。此次全運會由廣東、香港、澳門三地共同舉辦，頭頂的三朵水花分別象徵著粵港澳的木棉紅、紫荊紫、蓮花綠。

這些「大灣雞」是來自佛山市黃飛鴻文武學校的23名習武少年扮演。（取材自極目新聞）
這些「大灣雞」是來自佛山市黃飛鴻文武學校的23名習武少年扮演。（取材自極目新聞）

但對於會吃、愛吃的廣東人來說，當他們看到「有腳有雞冠」的白色喜洋洋和粉色樂融融時，就堅定認為它們是白切雞和豉油雞，並親切暱稱它們為「大灣雞」。

香港新聞網報導，「指豚為雞」的烏龍在網路出圈，這令吉祥物的設計師都哭笑不得，笑稱這是「大灣區人對吃的執著」。

全運會和殘特奧會會徽及吉祥物的設計團隊負責人劉平雲表示，俗話說「食在廣州」，設計團隊擔心大家把吉祥物看成吃的，所以選擇中華白海豚作也是想避免「被吃掉」的命運。

劉平雲認為，網友「指豚為雞」反映出大家對美食的執著，「正是因為廣東人、大灣區人對吃的執著，對白切雞和豉油雞的執著，他們會把所有東西和生活掛鉤，反而是讓大家認同到了，能讓民眾參與進來才是最好的設計。」。

隨著「大灣雞」外號傳遍全網，兩隻吉祥物也成為新晉網紅，在抖音「大灣雞」相關視頻播放超過6252萬次，在小紅書的瀏覽量也超過2307萬次，微信指數更是一路走高。

大皖新聞報導，鮮為人知的是，這些「大灣雞」是來自佛山市黃飛鴻文武學校的習武少年扮演。該校副校長張瑩嫣表示，學校精心選拔了23名習武少年扮演開幕式吉祥物，「扎實的武術功底能幫他們更好地適應吉祥物扮演的特殊要求。」

張瑩嫣指出，訓練從7月底開始，9月21日開始場內訓練，場內訓練一直持續到開幕式。外表毛茸茸的「大灣雞」套裝足足有8公斤重，廣東夏天很熱，孩子們排練時每天渾身溼透，所以必須要吃苦耐勞。張瑩嫣指出，因為重，孩子們在一開始穿戴的時候常會因為不適應摔倒，「不過他們戴著頭套摔倒的樣子看起來滿可愛的。」

會吃愛吃的廣東人來說，當他們看到「有腳有雞冠」的白色喜洋洋和粉色樂融融時，就堅定...
會吃愛吃的廣東人來說，當他們看到「有腳有雞冠」的白色喜洋洋和粉色樂融融時，就堅定認為它們是白切雞和豉油雞，並親切暱稱它們為「大灣雞」。(取材自中國經營報)

灣區 香港 Labubu

上一則

浙麵館賣「水煮雞肉」有原因 老闆揉麵8年練成健美先生

下一則

全運會／200米自由泳 張展碩力壓潘展樂 孫楊卻沒成績

延伸閱讀

200米自由泳 張展碩力壓潘展樂、孫楊搶跳被取消成績

200米自由泳 張展碩力壓潘展樂、孫楊搶跳被取消成績
棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒
熱門度不輸Labubu 中國十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨

熱門度不輸Labubu 中國十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨
孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉