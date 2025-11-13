我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

中國新聞組╱杭州13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州蕭山男子馬德本，110歲高齡，卻仍精神矍鑠、思維敏捷。這位被列為杭州最年長的三位百歲人瑞之一，行動自如、記憶清晰，甚至在醫院檢查時被驚訝告知「骨齡只有80歲」。對他而言，長壽似乎有甚麼祕訣，而是長年規律生活與樂觀心境的自然結果。

都市快報橙柿互動報導，天氣晴朗的早晨9點，是馬德本出門散步的時間。他身形雖顯瘦削，但行動穩健。目前馬德本住在八堡家園，由子女輪流照料，這幾天由二兒子一家負責。孫女馬軍飛笑說：「爺爺的房間在一樓和二樓之間，只要上半層樓梯就能到，很方便。」

馬德本1916年出生於蕭山，早年上過私塾，能讀能寫。青年時曾在喬司機械廠工作，廠關閉後便回鄉自學木工、泥工，靠手藝在生產隊裡掙工分養家。他的櫃子、板凳、灶台皆出自自己之手，村民都稱他「馬師傅」，1950年代末更被評為杭州市勞模。

據報導，當年即使年過八旬，他仍樂於幫鄰居修修補補；到90歲時，看見哪家裝修還會過去「指導」幾句。孫女形容他最大的特質是「包容」，對人不計較，對事不動怒，「爺爺常說『吃虧是福』，從來沒和人紅過臉」。

除了勤勞與好脾氣，馬德本也愛生活。過去家門外一片花圃，菊花、月季開得燦爛；如今雖不再種花，他依然保持兩個愛好：看電視、聊八卦。每天早上6、7點起床，吃過早飯後出門散步，回家就興致勃勃地分享「社區新鮮事」，哪家孩子考上大學、誰家去旅行、哪裡的飯館漲價，他總能講得頭頭是道。

午飯時間固定在11點半，他的「招牌菜」是一碗滑嫩的雞蛋羹，搭配豆腐南瓜、魚肉等軟食。「前幾年他還能啃螃蟹，連殼都不放過，現在吃得少了。」孫女笑說。午睡後，他會繼續看越劇，最愛「五女拜壽」，經常與家人討論劇情。

報導說，晚飯後，是馬德本一天中最放鬆的時光，坐在沙發上看電視、發發感慨。房間裡，一個綁著繩子的鬧鐘總是隨身帶著；牆邊的日曆每天都被他親手撕下。床頭幾乎沒有藥瓶，除了降血壓藥與維生素，只有一瓶枇杷糖漿用來潤喉。

「前段時間爺爺說腰有點痛，我們帶他去拍片，醫師看完都驚訝，說他的骨齡只有80歲！」孫子馬學軍說。家族中長壽基因明顯—爺爺的弟弟們多活到90歲，妹妹至今仍健在。

如今，馬德本的生活依舊平靜而有節奏。清晨散步、午飯雞蛋羹、晚間電視劇，是他每天不變的三件事。有人問他長壽祕訣，他只是笑著擺手：「沒什麼訣竅，開心就好。」

當地民政廳贈送的牌匾。(取材自橙柿互動·都市快報)
當地民政廳贈送的牌匾。(取材自橙柿互動·都市快報)
馬德本能自己爬樓梯。(取材自橙柿互動·都市快報)
馬德本能自己爬樓梯。(取材自橙柿互動·都市快報)

雞蛋 豆腐 南瓜

上一則

川少年溺亡被同伴運回家、擺成睡姿 家人3天後才發現

延伸閱讀

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險
華人會計師力推低成本長壽三寶：保持健康就是無稅賺錢

華人會計師力推低成本長壽三寶：保持健康就是無稅賺錢
封面故事／93歲瑜伽教練 長壽4習慣

封面故事／93歲瑜伽教練 長壽4習慣
每天一點點365法 吃得巧也能營養、長壽

每天一點點365法 吃得巧也能營養、長壽

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠