杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州蕭山男子馬德本，110歲高齡，卻仍精神矍鑠、思維敏捷。這位被列為杭州最年長的三位百歲人瑞之一，行動自如、記憶清晰，甚至在醫院檢查時被驚訝告知「骨齡只有80歲」。對他而言，長壽似乎有甚麼祕訣，而是長年規律生活與樂觀心境的自然結果。

都市快報橙柿互動報導，天氣晴朗的早晨9點，是馬德本出門散步的時間。他身形雖顯瘦削，但行動穩健。目前馬德本住在八堡家園，由子女輪流照料，這幾天由二兒子一家負責。孫女馬軍飛笑說：「爺爺的房間在一樓和二樓之間，只要上半層樓梯就能到，很方便。」

馬德本1916年出生於蕭山，早年上過私塾，能讀能寫。青年時曾在喬司機械廠工作，廠關閉後便回鄉自學木工、泥工，靠手藝在生產隊裡掙工分養家。他的櫃子、板凳、灶台皆出自自己之手，村民都稱他「馬師傅」，1950年代末更被評為杭州市勞模。

據報導，當年即使年過八旬，他仍樂於幫鄰居修修補補；到90歲時，看見哪家裝修還會過去「指導」幾句。孫女形容他最大的特質是「包容」，對人不計較，對事不動怒，「爺爺常說『吃虧是福』，從來沒和人紅過臉」。

除了勤勞與好脾氣，馬德本也愛生活。過去家門外一片花圃，菊花、月季開得燦爛；如今雖不再種花，他依然保持兩個愛好：看電視、聊八卦。每天早上6、7點起床，吃過早飯後出門散步，回家就興致勃勃地分享「社區新鮮事」，哪家孩子考上大學、誰家去旅行、哪裡的飯館漲價，他總能講得頭頭是道。

午飯時間固定在11點半，他的「招牌菜」是一碗滑嫩的雞蛋 羹，搭配豆腐 、南瓜 、魚肉等軟食。「前幾年他還能啃螃蟹，連殼都不放過，現在吃得少了。」孫女笑說。午睡後，他會繼續看越劇，最愛「五女拜壽」，經常與家人討論劇情。

報導說，晚飯後，是馬德本一天中最放鬆的時光，坐在沙發上看電視、發發感慨。房間裡，一個綁著繩子的鬧鐘總是隨身帶著；牆邊的日曆每天都被他親手撕下。床頭幾乎沒有藥瓶，除了降血壓藥與維生素，只有一瓶枇杷糖漿用來潤喉。

「前段時間爺爺說腰有點痛，我們帶他去拍片，醫師看完都驚訝，說他的骨齡只有80歲！」孫子馬學軍說。家族中長壽基因明顯—爺爺的弟弟們多活到90歲，妹妹至今仍健在。